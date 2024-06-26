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Чому з помідорів сипляться квіти і як врятувати врожай овочу на городі

26 червня 2024 00:03
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий
Чому з помідорів на городі обсипаються квіти — як позбутися цієї проблеми
Дачник, який збирає врожай помідорів. Фото: Alamy
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Помідори — це одна з найпопулярніших культур, яка вирощується на кожній ділянці на дачі, але не завжди вдається отримувати гарний врожай. Інколи це буває через те, що з рослини осипаються квіти, тому варто знати, як можна виправити цю ситуацію.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чому з помідорів обсипаються квіти

Якщо ви побачили, що на помідорах почали обсипатися квіти, це може бути з декількох причин. В будь-якому випадку необхідно одразу ж звернути на це увагу і виправити цю проблему. А щоб знати, що саме потрібно робити, слід знати причини обсипання.

Популярними причинами обсипання квітів з помідорів можуть бути:

  • Невідповідна температура повітря
  • Недостатнє освітлення
  • Загущеність посадок
  • Різкі зміни рівня вологи
  • Профілактика захворювань
Цветы помидоров, которые иногда осыпаются
Квіти помідорів, які інколи обсипаються. Фото: скриншот з YouTube

Як врятувати помідори від обсипання квітів

Якщо причина в температурі, це означає, що вона або занадто низька, або занадто висока. Та щоб покращити ріст і розвиток томатів краще, щоб вдень було 25 градусів тепла, а вночі — близько 15 градусів. Якщо ви знаєте, що настає похолодання, варто скористатися буржуйками або ж електричними обігрівачами.

Також можна полити помідори теплою водою або покласти навколо помідорів пластмасові пляшки з гарячою водою на ніч. А можна також накрити теплицю плівкою або ковдрами, щоб зберегти там тепло.

Выращивание помидоров в теплице
Вирощування помідорів у теплиці. Фото: Decorexpro

Освітлення грає дуже важливу роль у розвитку помідорів, а його дефіцит може спровокувати обсипання квітів. Та щоб виправити це, треба правильно розподілити різні сорти томатів, наприклад, спочатку посадити низькорослі кущі, а потім — високорослі.

До обсипання також призводить і густа посадка розсади томатів, тому варто обрізати пасинки і листя помідорів або ж додати підсвічування в теплиці. До того ж, варто підтримувати необхідний рівень вологи в теплиці, тому варто поливати посадку виключно теплою водою.

Якщо помідори ростуть за низької температури і за високої вологи, вони також можуть постраждати від бактеріальних захворювань. Тому обприскайте томати по листу розчином золи або слабким настоєм коров’яку, щоб зміцнити імунну систему.

Нагадаємо, ми писали про те, чим необхідно обробити помідори від фітофтори. 

Раніше ми розповідали про те, про які лайфхаки треба знати тим, хто садить помідори на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто знати про помідори чорного кольору.

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