Чому з помідорів на городі обсипаються квіти — як позбутися цієї проблеми

Дачник, який збирає врожай помідорів. Фото: Alamy

Помідори — це одна з найпопулярніших культур, яка вирощується на кожній ділянці на дачі, але не завжди вдається отримувати гарний врожай. Інколи це буває через те, що з рослини осипаються квіти, тому варто знати, як можна виправити цю ситуацію.

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Чому з помідорів обсипаються квіти

Якщо ви побачили, що на помідорах почали обсипатися квіти, це може бути з декількох причин. В будь-якому випадку необхідно одразу ж звернути на це увагу і виправити цю проблему. А щоб знати, що саме потрібно робити, слід знати причини обсипання.

Популярними причинами обсипання квітів з помідорів можуть бути:

Невідповідна температура повітря

Недостатнє освітлення

Загущеність посадок

Різкі зміни рівня вологи

Профілактика захворювань

Квіти помідорів, які інколи обсипаються. Фото: скриншот з YouTube

Як врятувати помідори від обсипання квітів

Якщо причина в температурі, це означає, що вона або занадто низька, або занадто висока. Та щоб покращити ріст і розвиток томатів краще, щоб вдень було 25 градусів тепла, а вночі — близько 15 градусів. Якщо ви знаєте, що настає похолодання, варто скористатися буржуйками або ж електричними обігрівачами.

Також можна полити помідори теплою водою або покласти навколо помідорів пластмасові пляшки з гарячою водою на ніч. А можна також накрити теплицю плівкою або ковдрами, щоб зберегти там тепло.

Вирощування помідорів у теплиці. Фото: Decorexpro

Освітлення грає дуже важливу роль у розвитку помідорів, а його дефіцит може спровокувати обсипання квітів. Та щоб виправити це, треба правильно розподілити різні сорти томатів, наприклад, спочатку посадити низькорослі кущі, а потім — високорослі.

До обсипання також призводить і густа посадка розсади томатів, тому варто обрізати пасинки і листя помідорів або ж додати підсвічування в теплиці. До того ж, варто підтримувати необхідний рівень вологи в теплиці, тому варто поливати посадку виключно теплою водою.

Якщо помідори ростуть за низької температури і за високої вологи, вони також можуть постраждати від бактеріальних захворювань. Тому обприскайте томати по листу розчином золи або слабким настоєм коров’яку, щоб зміцнити імунну систему.

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