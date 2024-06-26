Почему с помидоров на огороде осыпаются цветы — как избавиться от этой проблемы

Дачник, собирающий урожай помидоров. Фото: Alamy

Помидоры — это одна из самых популярных культур, которая выращивается на каждом участке на даче, но не всегда удается получать хороший урожай. Иногда это бывает из-за того, что с растения осыпаются цветы, поэтому следует знать, как исправить эту ситуацию.

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Почему с помидоров осыпаются цветы

Если вы увидели, что на помидорах начали осыпаться цветы, это может быть по нескольким причинам. В любом случае необходимо сразу обратить на это внимание и исправить эту проблему. А чтобы знать, что нужно делать, следует знать причины осыпания.

Популярными причинами обсыпания цветов с помидоров могут быть:

Несоответствующая температура воздуха

Недостаточное освещение

Загущенность посадок

Резкие изменения уровня влаги

Профилактика заболеваний

Цветы помидоров, которые иногда обсыпаются. Фото: скриншот с YouTube

Как спасти помидоры от обсыпания цветов

Если причина в температуре, это означает, что она слишком низкая или слишком высокая. Но чтобы улучшить рост и развитие томатов, лучше, чтобы днем было 25 градусов тепла, а ночью — около 15 градусов. Если вы знаете, что наступает похолодание, следует воспользоваться буржуйками или электрическими обогревателями.

Также можно полить помидоры теплой водой или положить вокруг помидор пластмассовые бутылки с горячей водой на ночь. А можно также накрыть теплицу пленкой или одеялами, чтобы сохранить тепло.

Выращивание помидоров в теплице. Фото: Decorexpro

Освещение играет очень важную роль в развитии помидоров, а его дефицит может спровоцировать осыпание цветов. Но чтобы исправить это, нужно правильно распределить разные сорта томатов, например, сначала посадить низкорослые кусты, а потом — высокорослые.

К обсыпанию также приводит и густая посадка рассады томатов, поэтому следует обрезать пасынки и листья помидоров или добавить подсветку в теплице. К тому же, следует поддерживать необходимый уровень влаги в теплице, поэтому стоит поливать посадку исключительно теплой водой.

Если помидоры растут при низкой температуре и высокой влаге, они также могут пострадать от бактериальных заболеваний. Поэтому опрыскивайте томаты по листу раствором золы или слабым настоем коровяка, чтобы укрепить иммунную систему.

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