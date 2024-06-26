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Почему с помидоров сыпятся цветы и как спасти урожай овоща на огороде

26 июня 2024 00:03
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Почему с помидоров на огороде осыпаются цветы — как избавиться от этой проблемы
Дачник, собирающий урожай помидоров. Фото: Alamy
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Помидоры — это одна из самых популярных культур, которая выращивается на каждом участке на даче, но не всегда удается получать хороший урожай. Иногда это бывает из-за того, что с растения осыпаются цветы, поэтому следует знать, как исправить эту ситуацию.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Почему с помидоров осыпаются цветы

Если вы увидели, что на помидорах начали осыпаться цветы, это может быть по нескольким причинам. В любом случае необходимо сразу обратить на это внимание и исправить эту проблему. А чтобы знать, что нужно делать, следует знать причины осыпания.

Популярными причинами обсыпания цветов с помидоров могут быть:

  • Несоответствующая температура воздуха
  • Недостаточное освещение
  • Загущенность посадок
  • Резкие изменения уровня влаги
  • Профилактика заболеваний
Цветы помидоров, которые иногда осыпаются.
Цветы помидоров, которые иногда обсыпаются. Фото: скриншот с YouTube

Как спасти помидоры от обсыпания цветов

Если причина в температуре, это означает, что она слишком низкая или слишком высокая. Но чтобы улучшить рост и развитие томатов, лучше, чтобы днем было 25 градусов тепла, а ночью — около 15 градусов. Если вы знаете, что наступает похолодание, следует воспользоваться буржуйками или электрическими обогревателями.

Также можно полить помидоры теплой водой или положить вокруг помидор пластмассовые бутылки с горячей водой на ночь. А можно также накрыть теплицу пленкой или одеялами, чтобы сохранить тепло.

Выращивание помидоров в теплице.
Выращивание помидоров в теплице. Фото: Decorexpro

Освещение играет очень важную роль в развитии помидоров, а его дефицит может спровоцировать осыпание цветов. Но чтобы исправить это, нужно правильно распределить разные сорта томатов, например, сначала посадить низкорослые кусты, а потом — высокорослые.

К обсыпанию также приводит и густая посадка рассады томатов, поэтому следует обрезать пасынки и листья помидоров или добавить подсветку в теплице. К тому же, следует поддерживать необходимый уровень влаги в теплице, поэтому стоит поливать посадку исключительно теплой водой.

Если помидоры растут при низкой температуре и высокой влаге, они также могут пострадать от бактериальных заболеваний. Поэтому опрыскивайте томаты по листу раствором золы или слабым настоем коровяка, чтобы укрепить иммунную систему.

Напомним, мы писали о том, чем необходимо обработать помидоры от фитофторы.

Раньше мы рассказывали о том, о каких лайфхаках нужно знать тем, кто сажает помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, что следует знать о помидорах черного цвета.

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