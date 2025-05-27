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День ССО — Залужний привітав бійців із професійним святом

27 травня 2025 14:32
Анастасія Писаненко - редактор
День ССО 27 травня — Залужний привітав бійців із професійним святом
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Громадське
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 27 травня, Україна вперше відзначає День сил спеціальних операцій (ССО) у нову дату. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців зі святом.

Про це він повідомив у Telegram.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

День Сил спеціальних операцій

"Завдяки Вам у ворога під ногами горить земля. Нехай вона палає ще яскравіше!" — написав Залужний.

Крім того, він подякував бійцям за стійкість.

День ССО — Залужний привітав бійців із професійним святом - фото 2
Привітання із Днем ССО. Фото: Валерій Залужний

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив указ, згідно з яким 27 травня офіційно визначено як День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій, що відтепер щороку відзначатиметься 27 травня — у річницю визволення донецького аеропорту бійцями ССО.

Валерій Залужний військові ССО війна в Україні свято
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15:10 Відбудувати дім — як отримати другий транш єВідновлення в Дії

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