День ССО 27 травня — Залужний привітав бійців із професійним святом

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Громадське

У вівторок, 27 травня, Україна вперше відзначає День сил спеціальних операцій (ССО) у нову дату. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців зі святом.

Про це він повідомив у Telegram.

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День Сил спеціальних операцій

"Завдяки Вам у ворога під ногами горить земля. Нехай вона палає ще яскравіше!" — написав Залужний.

Крім того, він подякував бійцям за стійкість.

Привітання із Днем ССО. Фото: Валерій Залужний

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив указ, згідно з яким 27 травня офіційно визначено як День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем Сил спеціальних операцій, що відтепер щороку відзначатиметься 27 травня — у річницю визволення донецького аеропорту бійцями ССО.