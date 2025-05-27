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День ССО — Залужный поздравил с профессиональным праздником

27 мая 2025 14:32
Анастасия Писаненко - редактор
День ССО 27 мая - Залужный поздравил бойцов с профессиональным праздником
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Громадське
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 27 мая, Украина впервые отмечает День сил специальных операций (ССО) в новую дату. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с праздником.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

День Сил специальных операций

"Благодаря Вам у врага под ногами горит земля. Пусть она пылает еще ярче!" — написал Залужный.

Кроме того, он поблагодарил бойцов за стойкость.

День ССО — Залужный поздравил с профессиональным праздником - фото 2
Поздравление с Днем ССО. Фото: Валерий Залужный

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский принял указ, согласно которому 27 мая официально определено как День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем Сил специальных операций, который отныне ежегодно будет отмечаться 27 мая — в годовщину освобождения донецкого аэропорта бойцами ССО.

Валерий Залужный военные ССО война в Украине праздник
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