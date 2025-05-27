День ССО 27 мая - Залужный поздравил бойцов с профессиональным праздником

День ССО — Залужный поздравил с профессиональным праздником
Во вторник, 27 мая, Украина впервые отмечает День сил специальных операций (ССО) в новую дату. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с праздником.
Об этом он сообщил в Telegram.
День Сил специальных операций
"Благодаря Вам у врага под ногами горит земля. Пусть она пылает еще ярче!" — написал Залужный.
Кроме того, он поблагодарил бойцов за стойкость.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский принял указ, согласно которому 27 мая официально определено как День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем Сил специальных операций, который отныне ежегодно будет отмечаться 27 мая — в годовщину освобождения донецкого аэропорта бойцами ССО.
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