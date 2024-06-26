Як виростити інжир на дачі — прості кроки, які допоможуть

Людина, яка зриває інжир з дерева. Фото: Meyco.com.tr

Інжир — це плодове дерево, яке рідко можна зустріти на дачах, адже багато хто вважає, що воно росте виключно у теплих середземноморських регіонах. Але якщо знати весь процес вирощування цього дерева, можна виростити найкращі плоди на власній дачі.

Новини.LIVE ділиться порадами вирощування інжирного дерева.

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Як посадити інжирне дерево

Кожен справжній садівник завжди знає, як правильно вирощувати ту чи іншу рослину на городі або в саду. Але мало хто знає, як правильно вирощувати дерево з інжиром, тому щоб отримати рясний урожай цих плодів, слід знати такі кроки, як:

Правильний вибір місця на ділянці

Підготовка відповідного ґрунту

Підготовка ями

Заповнення ями

Розміщення саджанця дерева

Заповнення і полив плодового дерева

Важливо, щоб у місці, де ви збираєтеся посадити інжир, не було холодних вітрів і було гарне освітлення впродовж цілого дня. Що стосується ґрунту, то краще, щоб він був родючим і мав нейтральну або слабокислу реакцію, а також добре дренованим.

Посадка інжирного дерева в саду. Фото: скриншот з YouTube

Перш, ніж садити дерево, перекопайте ділянку завглибшки 30-40 сантиметрів, приберіть весь бур’ян і підживіть ґрунт перегіллям або компостом. Далі треба підготувати яму, викопавши лунку розміром 50 на 50 сантиметрів завглибшки приблизно 50 сантиметрів, і на дно покладіть десять або 15 сантиметрів шару дренажу.

Після цього перемішайте викопаний ґрунт з органічними добривами і висипте це на половину ями. Зарийте саджанець в яму таким чином, щоб шийка коріння відповідала рівню ґрунту. Наприкінці засипте яму сумішшю, яка залишилася, ущільніть і ретельно полийте.

Як доглядати інжирне дерево

Щоб виростити великий інжир, його потрібно:

Поливати

Підживлювати

Обрізати

Мульчувати

Плодове дерево потрібно постійно поливати, причому, робити це тоді, коли ви побачили сухий верхній шар ґрунту. Також його важливо підживлювати добривами із вмістом калію і фосфору і обрізати, видаляючи сухі, хворі та пошкоджені гілки на дереві.

Декілька плодів на інжирному дереві. Фото: скриншот з YouTube

І, нарешті, замульчуйте інжирне дерево, покривши прутове коло шаром компосту або торфу, щоб зберігся необхідний рівень вологи і не було бур’янів.

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