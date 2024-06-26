Як виростити інжир на дачі — прості кроки, які допоможуть

Як можна виростити інжирне дерево в саду — прості кроки, які в цьому допоможуть
Інжир — це плодове дерево, яке рідко можна зустріти на дачах, адже багато хто вважає, що воно росте виключно у теплих середземноморських регіонах. Але якщо знати весь процес вирощування цього дерева, можна виростити найкращі плоди на власній дачі.
Новини.LIVE ділиться порадами вирощування інжирного дерева.
Як посадити інжирне дерево
Кожен справжній садівник завжди знає, як правильно вирощувати ту чи іншу рослину на городі або в саду. Але мало хто знає, як правильно вирощувати дерево з інжиром, тому щоб отримати рясний урожай цих плодів, слід знати такі кроки, як:
- Правильний вибір місця на ділянці
- Підготовка відповідного ґрунту
- Підготовка ями
- Заповнення ями
- Розміщення саджанця дерева
- Заповнення і полив плодового дерева
Важливо, щоб у місці, де ви збираєтеся посадити інжир, не було холодних вітрів і було гарне освітлення впродовж цілого дня. Що стосується ґрунту, то краще, щоб він був родючим і мав нейтральну або слабокислу реакцію, а також добре дренованим.
Перш, ніж садити дерево, перекопайте ділянку завглибшки 30-40 сантиметрів, приберіть весь бур’ян і підживіть ґрунт перегіллям або компостом. Далі треба підготувати яму, викопавши лунку розміром 50 на 50 сантиметрів завглибшки приблизно 50 сантиметрів, і на дно покладіть десять або 15 сантиметрів шару дренажу.
Після цього перемішайте викопаний ґрунт з органічними добривами і висипте це на половину ями. Зарийте саджанець в яму таким чином, щоб шийка коріння відповідала рівню ґрунту. Наприкінці засипте яму сумішшю, яка залишилася, ущільніть і ретельно полийте.
Як доглядати інжирне дерево
Щоб виростити великий інжир, його потрібно:
- Поливати
- Підживлювати
- Обрізати
- Мульчувати
Плодове дерево потрібно постійно поливати, причому, робити це тоді, коли ви побачили сухий верхній шар ґрунту. Також його важливо підживлювати добривами із вмістом калію і фосфору і обрізати, видаляючи сухі, хворі та пошкоджені гілки на дереві.
І, нарешті, замульчуйте інжирне дерево, покривши прутове коло шаром компосту або торфу, щоб зберігся необхідний рівень вологи і не було бур’янів.
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