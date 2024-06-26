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Как можно вырастить инжирное дерево в саду — простые шаги, которые в этом помогут

26 июня 2024 03:15
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Как вырастить инжир на даче — простые шаги, которые помогут
Человек, который срывает инжир с дерева. Фото: Meyco.com.tr
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Инжир — это плодовое дерево, которое редко можно встретить на дачах, ведь многие считают, что оно растет исключительно в теплых средиземноморских регионах. Но если знать весь процесс выращивания этого дерева, можно вырастить самые лучшие плоды на собственной даче.

Новини.LIVE делится советами выращивания инжирного дерева.

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Как посадить инжирное дерево

Каждый настоящий садовник всегда знает, как правильно выращивать то или иное растение на огороде или в саду. Но немногие знают, как правильно выращивать дерево с инжиром, поэтому чтобы получить обильный урожай этих плодов, следует знать такие шаги, как:

  • Правильный выбор места на участке
  • Подготовка соответствующей почвы
  • Подготовка ямы
  • Заполнение ямы
  • Размещение саженца дерева
  • Заполнение и полив плодового дерева

Важно, чтобы в месте, где вы собираетесь посадить инжир, не было холодных ветров и было хорошее освещение в течение целого дня. Что касается почвы, то лучше, чтобы она была плодородной и имела нейтральную или слабокислую реакцию, а также была хорошо дренированной.

Посадка инжирного дерева в саду
Посадка инжирного дерева в саду. Фото: скриншот с YouTube

Прежде, чем сажать дерево, перекопайте участок глубиной 30-40 сантиметров, уберите весь сорняк и подживите почву хворостом или компостом. Далее нужно подготовить яму, выкопав лунку размером 50 на 50 сантиметров глубиной примерно 50 сантиметров, и на дно положите десять или 15 сантиметров слоя дренажа.

После этого перемешайте выкопанную почву с органическими удобрениями и высыпьте это на половину ямы. Заройте саженец в яму таким образом, чтобы шейка корней соответствовала уровню почвы. В конце засыпьте яму оставшейся смесью, уплотните и тщательно полейте.

Как ухаживать за инжирным деревом

Чтобы вырастить большой инжир, его нужно:

  • Поливать
  • Питать
  • Обрезать
  • Мульчировать

Плодовое дерево нужно постоянно поливать, причем, делать это тогда, когда вы увидели сухой верхний слой почвы. Также его важно подкармливать удобрениями с содержанием калия и фосфора и обрезать, удаляя сухие, больные и поврежденные ветки дерева.

Несколько плодов на инжирном дереве.
Несколько плодов на инжирном дереве. Фото: скриншот с YouTube

И, наконец, замульчивайте инжирное дерево, покрыв прутовый круг слоем компоста или торфа, чтобы сохранился необходимый уровень влаги и не было сорняков.

Напомним, мы писали о том, какой сорт груши следует посадить на своем участке в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти абрикосовое дерево от обсыпания плодов.

Также мы сообщали о том, что произойдет, если возле дома посадить фундук.

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сад
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