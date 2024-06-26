Как вырастить инжир на даче — простые шаги, которые помогут

Как можно вырастить инжирное дерево в саду — простые шаги, которые в этом помогут
Инжир — это плодовое дерево, которое редко можно встретить на дачах, ведь многие считают, что оно растет исключительно в теплых средиземноморских регионах. Но если знать весь процесс выращивания этого дерева, можно вырастить самые лучшие плоды на собственной даче.
Новини.LIVE делится советами выращивания инжирного дерева.
Как посадить инжирное дерево
Каждый настоящий садовник всегда знает, как правильно выращивать то или иное растение на огороде или в саду. Но немногие знают, как правильно выращивать дерево с инжиром, поэтому чтобы получить обильный урожай этих плодов, следует знать такие шаги, как:
- Правильный выбор места на участке
- Подготовка соответствующей почвы
- Подготовка ямы
- Заполнение ямы
- Размещение саженца дерева
- Заполнение и полив плодового дерева
Важно, чтобы в месте, где вы собираетесь посадить инжир, не было холодных ветров и было хорошее освещение в течение целого дня. Что касается почвы, то лучше, чтобы она была плодородной и имела нейтральную или слабокислую реакцию, а также была хорошо дренированной.
Прежде, чем сажать дерево, перекопайте участок глубиной 30-40 сантиметров, уберите весь сорняк и подживите почву хворостом или компостом. Далее нужно подготовить яму, выкопав лунку размером 50 на 50 сантиметров глубиной примерно 50 сантиметров, и на дно положите десять или 15 сантиметров слоя дренажа.
После этого перемешайте выкопанную почву с органическими удобрениями и высыпьте это на половину ямы. Заройте саженец в яму таким образом, чтобы шейка корней соответствовала уровню почвы. В конце засыпьте яму оставшейся смесью, уплотните и тщательно полейте.
Как ухаживать за инжирным деревом
Чтобы вырастить большой инжир, его нужно:
- Поливать
- Питать
- Обрезать
- Мульчировать
Плодовое дерево нужно постоянно поливать, причем, делать это тогда, когда вы увидели сухой верхний слой почвы. Также его важно подкармливать удобрениями с содержанием калия и фосфора и обрезать, удаляя сухие, больные и поврежденные ветки дерева.
И, наконец, замульчивайте инжирное дерево, покрыв прутовый круг слоем компоста или торфа, чтобы сохранился необходимый уровень влаги и не было сорняков.
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