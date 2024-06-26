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Як захистити огірки від шкідників без хімії — дієві поради досвідченого городника

26 червня 2024 16:54
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий
Як захистити огірки від шкідників, не використовуючи хімію — поради досвідченого городника
Людина, яка обприскує вирощені огірки. Фото: GradinaMax
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Чи не найголовнішою проблемою для всіх дачників є наявність різних шкідників на городі, які здатні знищувати цілі врожаї, від чого страждають і огірки. Якщо ви хочете захистити ці овочі від впливу шкідників, вам варто знати, як це можна зробити без хімії.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

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Огірки частіше за все страждають від попелиці та павутинного кліща, які знищують культуру. Тому якщо ви побачили на овочах цих шкідників, терміново їх позбавляйтеся. Щоб не використовувати хімічні препарати, варто знати, як це можна зробити.

Як захистити огірки від попелиці та кліща

Автор ролика стверджує, що огірки — це така культура, яку збирають мало не щодня, тому не можна користуватися препаратами, що мають довгий період очікування. Можна взяти біологічний препарат, який допоможе всього за два дні зібрати рясний урожай без шкоди для здоров’я людини.

За словами городника, краще скористатися таким біологічним препаратом, як "Актоцид". Цей інсектоакарицид має системно-контактний вплив на шкідників. Але городник рекомендує разом з цим препаратом використовувати будь-який прилипач, щоб ефективніше захистити огірки від попелиці та кліща.

Огородник в теплице с огурцами
Городник в теплиці з огірками. Фото: скриншот з YouTube

Як приготувати ефективну суміш проти шкідників на огірках

Щоб приготувати дієвий розчин, який допоможе захистити урожай від кліща та попелиці, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Інсектоакарицид "Актоцид" — 60 мілілітрів
  • Вода — десять літрів
  • Будь-який прилипач
Действенный биологический препарат против вредителей
Дієвий біологічний препарат проти шкідників. Фото: скриншот з YouTube

Розчиніть біологічний препарат у воді та додайте туди прилипач відповідно до інструкції від виробника. Але городник попереджає, що обробляти огірки на городі необхідно тоді, коли надворі не більше 30 градусів тепла.

Действенный раствор для огурцов против вредителей
Дієвий розчин для огірків проти шкідників. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно обробляти огірки від шкідників

За словами блогера, обробляти культуру на городі потрібно спочатку зверху вниз, а потім у зворотному напрямку. Річ у тому, що зазвичай попелиця та павутинний кліщ збираються саме під листям огірків.

Обработка огурцов против вредителей
Обробка огірків проти шкідників. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як садити огірки так, щоб зібрати рясний врожай на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим підживити огірки на городі, щоб врятувати зіпсований врожай. 

Також ми повідомляли про те, для чого прищеплювати огірки і як це правильно робити.

поради
город
огірки
шкідники

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