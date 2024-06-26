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Как защитить огурцы от вредителей без химии — действенные советы опытного огородника

26 июня 2024 16:54
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Как защитить огурцы от вредителей, не используя химию — советы опытного огородника
Человек, который опрыскивает выращенные огурцы. Фото: GradinaMax
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Едва ли не самой главной проблемой для всех дачников является наличие разных вредителей на огороде, способных уничтожать целые урожаи, отчего страдают и огурцы. Если вы хотите защитить эти овощи от воздействия вредителей, вам следует знать, как это можно сделать без химии.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

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Огурцы чаще всего страдают от тли и паутинного клеща, которые уничтожают культуру. Поэтому если вы увидели на овощах этих вредителей, срочно от них избавляйтесь. Чтобы не использовать химические препараты, следует знать, как это можно сделать.

Как защитить огурцы от тли и клеща

Автор ролика утверждает, что огурцы — это такая культура, которую собирают почти каждый день, поэтому нельзя пользоваться препаратами, имеющими долгий период ожидания. Можно взять биологический препарат, который поможет всего за два дня собрать обильный урожай без ущерба здоровью человека.

По словам огородника, лучше воспользоваться таким биологическим препаратом, как "Актоцид". Этот инсектоакарицид оказывает системно-контактное влияние на вредителей. Но огородник рекомендует вместе с этим препаратом использовать любой прилипатель, чтобы эффективнее защитить огурцы от тли и клеща.

Огородник в теплице с огурцами
Огородник в теплице с огурцами. Фото: скриншот с YouTube

Как приготовить эффективную смесь против вредителей на огурцах

Чтобы приготовить действенный раствор, который поможет защитить урожай от клеща и тли, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Инсектоакарицид "Актоцид" — 60 миллилитров
  • Вода — десять литров
  • Любой прилипатель
Действенный биологический препарат против вредителей
Действующий биологический препарат против вредителей. Фото: скриншот с YouTube

Растворите биологический препарат в воде и добавьте туда прилипатель в соответствии с инструкцией производителя. Но огородник предупреждает, что обрабатывать огурцы на огороде необходимо тогда, когда на улице не больше 30 градусов тепла.

Действенный раствор для огурцов
Действенный раствор для огурцов против вредителей. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно обрабатывать огурцы от вредителей

По словам блогера, обрабатывать культуру на огороде нужно сначала сверху вниз, а затем в обратном направлении. Дело в том, что обычно тля и паутинный клещ собираются именно под листьями огурцов.

Обработка огурцов против вредителей
Обработка огурцов против вредителей. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как сажать огурцы так, чтобы собрать обильный урожай на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем подкормить огурцы на огороде, чтобы спасти испорченный урожай.

Также мы сообщали о том, зачем прививать огурцы и как это правильно делать.

советы
огород
огурцы
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