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Мінікавунчики на вашому городі — що таке мелотрія, який має смак, як виростити

26 червня 2024 07:32
b39015e7-33e2-4513-2a32-e56d21382b00 - Юліана Квіткова
Мелотрія — як виростити екзотичні крихітні кавуни на дачі, які вони на смак
Плоди мелотрії, що схожі на мінікавунчики. Фото: antalyahaber.tv
b39015e7-33e2-4513-2a32-e56d21382b00 - Юліана Квіткова

Сьогодні садівники та городники мають неймовірно широкий вибір традиційних овочевих та ягідних культур. Проте, все більшу увагу привертають екзотичні рослини. Адже навіть попри те, що деякі з них родом з тропіків, вони успішно приживаються в наших умовах та захоплюють своєю врожайністю. Одним із таких прикладів є мелотрія шорстка. 

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Що відомо про рослину, яка нагадує мінікавун, який смак вона має та як виростити таку дивовижну красу на своїй присадибній ділянці, пише журнал "Огородник".

Мелотрія — що це за рослина 

Мелотрія шорстка (Melothria scabra) родом із Центральної Америки, де є багаторічною ліаною. Її плоди їстівні. Попри зовнішню схожість з кавуном, мелотрія не є ягодою. Хоч і належить до родини Гарбузові, але рід у неї окремий — Мелотрія.

До Європи ці мініатюрні кавунчики завезли менше ніж 40 років тому. У наших широтах рослину часто називають мишачий кавун, кукамелон, мінікавун. Ми вирощуємо її як однорічну рослину. 

 

Мелотрія або мишачий кавун — що це за рослина
Плоди рослини мелотрії. Фото: alamy.com

Який смак має мелотрія 

 Не варто собі уявляти медовий смак херсонського кавуна. Мелотрія зовсім не така. На смак плоди радше нагадують огірок, але більш насичений і з кислинкою. Цікаво, що у розрізі рослина також схожа на огірок. 

 

Який смак має мелотрія
Мелотрія у розрізі. Фото: google.com

Як вирощувати мелотрію — поради для великого врожаю 

Як зазначають досвідчені садівники, мелотрія не примхлива рослина. Проте, щоб отримати дійсно якісний та великий врожай, все ж варто дотримуватися певних умов:

  • ґрунт має бути родючий суглинистий;
  • ділянка повинна бути захищена від вітру;
  • обирати варто сонячне місце;
  • кращі попередники — озимі та багаторічні трави, коренеплоди, цибуля й капуста;
  • оскільки мелотрія — ліана, для неї необхідно збудувати опори;
  • не можна залишати рослину витися по землі — без належного провітрювання вона почне загнивати;
  • поливати теплою водою під корінь, уникаючи потрапляння води на листя;
  • після кожного поливу або дощу варто розпушувати ґрунт;
  • під час вегетації можна підживити рослини органічними чи мінеральними добривами (але це необов'язково).

 

Як вирощувати мелотрію — поради для великого врожаю
Плід рослини мелотрії. Фото: alamy.com

Багато городників та садівників, які полюбили мишачий кавун, ще у квітні починають висівати насіння на розсаду. В один стаканчик необхідно покласти 2-3 насінини. 

У відкритий ґрунт мінікавуни висаджують з настанням стабільного тепла. Відстань між рослинами – 50 см. Через тиждень рослини починають інтенсивно рости й пускають дуже багато бокових пагонів. А через два — з'являються перші плоди. Мелотрія дуже врожайна, плоди утворюються в кожному міжвузлі й спадають з пагонів наче гірлянди.

Але і це ще не все — окрім плодів, мелотрія формує в землі їстівні бульби масою до 400 г. За формою і розміром вони нагадують бульби батату, а на смак — поєднання редису й огірка.

І самі міні кавунчики й листочки рослини мають дуже привабливий вигляд. Тож якщо вам не сподобається смак, рослину можна вирощувати як декоративну — для озеленення огорожі, терас, альтанок тощо. 

 

Як їсти мелотрію, де використовувати
Чоловік тримає плоди мелотрії. Фото: google.com

Як їсти мелотрію, де використовувати 

Мишачий кавун споживають у свіжому вигляді, до прикладу в салатах, використовують як декор для святкових страв або коктейлів, а ще солять та маринують. Кукамелон можна консервувати разом з огірками, помідорами та гострим перцем.

Як і інші гарбузові, мелотрія має властивість перестигати, тому уважно слідкуйте за врожаєм, інакше отримаєте жорсткі плоди ззовні та м'які всередині. 

Бульби мелотрії використовують для приготування салатів. Вони непридатні для зберігання, тому використати їх слід відразу ж після викопування — в кінці жовтня або ж на початку листопада. 

 

Раніше ми писали, чим підживити кавуни, щоб виросли солодкими, як мед.

Нагадаємо, ми розповідали, як вирощувати капсикум та чи можна їсти декоративний гострий перець.

Також варто дізнатися, що відомо про ягоду йошта та кому її варто їсти.

рослини
поради
город
кавун
огірки
мелотрія

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