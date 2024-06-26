Мелотрия — как вырастить экзотические крошечные арбузы на даче, какие они на вкус

Плоды мелотрии, похожие на мини-арбузики. Фото: antalyahaber.tv

Сегодня у садоводов и огородников невероятно широкий выбор традиционных овощных и ягодных культур. Однако все большее внимание привлекают экзотические растения. Ведь даже, несмотря на то, что некоторые из них родом из тропиков, они успешно приживаются в наших условиях и восхищают своей урожайностью. Одним из таких примеров является мелотрия шершавая.

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Мелотрия — что это за растение

Мелотрия шершавая (Melothria scabra) родом из Центральной Америки, где является многолетней лианой. Ее плоды съедобны. Несмотря на внешнее сходство с арбузом, мелотрия не является ягодой. Хоть и принадлежит к семейству Тыквенных, но род у нее отдельный — Мелотрия.

В Европу эти миниатюрные арбузы завезли менее 40 лет назад. В наших широтах растение часто называют мышиный арбуз, кукамелон, мини-арбуз. Мы выращиваем его как однолетнее растение.

Плоды растения мелотрии. Фото: alamy.com

Какой вкус имеет мелотрия

Не стоит себе представлять медовый вкус херсонского арбуза. Мелотрия совсем не такая. По вкусу плоды скорее напоминают огурец, но более насыщенный и с кислинкой. Интересно, что в разрезе растение также похоже на огурец.

Мелотрия в разрезе. Фото: google.com

Как выращивать мелотрию — советы для большого урожая

Как отмечают опытные садоводы, мелотрия не капризное растение. Однако, чтобы получить действительно качественный и большой урожай, следует соблюдать определенные условия:

почва должна быть плодородной суглинистой;

участок должен быть защищен от ветра;

выбирать следует солнечное место;

лучшие предшественники — озимые и многолетние травы, корнеплоды, лук и капуста;

поскольку мелотрия — лиана, для нее необходимо построить опоры;

нельзя оставлять растение виться по земле — без должного проветривания оно начнет загнивать;

поливать теплой водой под корень, избегая попадания воды на листья;

после каждого полива или дождя следует рыхлить почву;

во время вегетации можно подкормить растения органическими или минеральными удобрениями (но это необязательно).

Плод растения мелотрии. Фото: alamy.com

Многие огородники и садоводы, полюбившие мышиный арбуз, еще в апреле начинают высевать семена на рассаду. В один стаканчик необходимо положить 2-3 семечка.

В открытую почву мини-арбуз высаживают с наступлением стабильного тепла. Расстояние между растениями — 50 см. Через неделю растения начинают интенсивно расти и пускают очень много боковых побегов. А через две — появляются первые плоды. Мелотрия очень урожайная, плоды образуются в каждом междоузлии и спадают с побегов как гирлянды.

Но и это еще не все — кроме плодов, мелотрия формирует в земле съедобные клубни массой до 400 г. По форме и размеру они напоминают клубни батата, а по вкусу — сочетание редиса и огурца.

И сами мини арбузы и листики растения выглядят очень привлекательно. Так что если вам не понравится вкус, растение можно выращивать как декоративное — для озеленения забора, террас, беседок и т.д.

Человек, держащий плоды мелотрии. Фото: google.com

Как есть мелотрию, где использовать

Мышиный арбуз потребляют в свежем виде, например в салатах, используют в качестве декора для праздничных блюд или коктейлей, а еще солят и маринуют. Кукамелон можно консервировать вместе с огурцами, помидорами и перцем.

Как и другие тыквенные, мелотрия обладает свойством переспевать, поэтому внимательно следите за урожаем, иначе получите жесткие плоды снаружи и мягкие внутри.

Клубни мелотрии используют для приготовления салатов. Они непригодны для хранения, поэтому использовать их следует сразу же после того, как выкопали — в конце октября или начале ноября.

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