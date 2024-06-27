Місячний посівний календар на липень 2024 року по днях — коли, що сіяти і садити

Дівчина працює на городі. Фото: freepik.com

У липні на городі та в саду дуже багато роботи: полив, прополювання, розпушення ґрунту, внесення добрив, боротьба зі шкідниками, збір врожаю. А ще треба встигнути посадити деякі садові та городні культури. А щоб всі справи пройшли вдало, варто скористатися місячним календарем й обрати найсприятливіші дати місяця.

Новини.LIVE підготував детальний місячний посівний календар на липень 2024 року, який допоможе дізнатися про найкращі дні для робіт на городі та у саду, а також про найврожайніші дати другого місяця літа.

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Фази Місяця у липні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 липня;

Молодик у знаку Рака — 6 липня о 1:57 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 липня;

Повня у знаку Козерога та Водолія — 22 липня о 13:16 за київським часом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 липня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар на липень 2024 року — сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дати для проведення будь-яких робіт у саду та на городі: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня. У ці дні можна сміливо садити, сіяти, сапати, полоти, поливати, мульчувати, обрізати рослини тощо.

Найнесприятливішими датами для городньо-польових і садових робіт будуть: 6, 21 липня.

Батько з донькою працюють на городі. Фото: freepik.com

Найкращі дати для посадки, пересадки рослин та збору врожаю

коренеплоди (картопля, морква, буряк, редис) — 1, 2, 28, 29 липня;

— 1, 2, 28, 29 липня; цибулеві (цибуля на зелень, шніт, цибуля порей) — 3-6, 12-16, 19, 20, 30, 31 липня;

томати, фізаліс, перець — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;

огірки — 1, 2, 12-20, 28, 29 липня;

капуста, броколі, цвітна капуста, селера, спаржа — 12-20 липня;

кабачки, патисони, гарбуз — 15, 16, 19, 20 липня;

стручкові (квасоля, горох) — 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31 липня;

міцелій — 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29 липня;

зелень та трави (салати, шпинат, рукола, мангольд, кріп, петрушка, базилік) — 10-20, 26, 27 липня;

суниця та полуниця — 1-4, 15, 16, 28-31 липня;

фундук, калина, шипшина, горобина — 1, 2, 17, 18, 28, 29 липня;

обліпиха, глід — 1, 2, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 29 липня;

смородина, малина, ожина — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 липня;

аґрус — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 липня;

виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 липня.

Жінка прибирає бур'яни з городу. Фото: istockphoto.com

Коли можна сіяти, садити, пересаджувати квіти у липні за місячним календарем 2024 року

Однорічні квіти — 3, 10, 11, 14 липня;

Дворічні та багаторічні квіти — 3, 10, 11, 14 липня;

Цибулинні та бульбові квіти — 3, 10, 11, 14 липня;

Кімнатні рослини — 3, 10, 11, 14 липня.

Які дати сприятливі для городніх робіт у липні за місячним календарем 2024 року

Сапання бур'янів та інша обробка ґрунту — 5, 21-23 липня; Пророщування насіння — 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 липня; Пікірування, проріджування — 1, 2, 28, 29 липня; Поливи — 4, 12-20, 24, 25 липня; Підживлення органічними добривами — 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 липня;

Коли сприятливі дати для садових робіт у липні за місячним календарем 2024 року

Пересаджування і пікіровка рослин — 10, 11 липня;

Прополювання і проріджування рослин — 20 липня;

Внесення мінеральних добрив — 15, 16, 17, 20, 24, 25 липня;

Внесення органічних добрив — 15, 16, 17, 20, 24, 25 липня;

Обрізка гілок і пагонів — 9, 18, 19 липня;

Боротьба з хворобами та шкідниками — 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 липня;

Щеплення дерев і чагарників — 9 липня;

Заготівля та укорінення живців — 10, 11 липня;

Заготівля насіннєвого матеріалу — 10, 11 липня;

Розпушування, підгортання, перекопування, культивація та інші роботи біля кореневої системи рослин — 20 липня;

Збирання врожаю, збір насіння — 2, 28, 29 липня.

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