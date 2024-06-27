Лунный посевной календарь на июль 2024 года по дням — когда, что сеять и сажать

Девушка работает на огороде. Фото: freepik.com

В июле на огороде и в саду очень много работы: полив, прополка, разрыхление почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями, сбор урожая. А еще нужно успеть посадить некоторые садовые и огородные культуры. Чтобы все дела прошли удачно, стоит воспользоваться лунным календарем и выбрать самые благоприятные даты месяца.

Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на июль 2024 года, который поможет узнать о лучших днях для работ на огороде и в саду, а также о самых урожайных датах второго месяца лета.

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Фазы Луны в июле 2024 года



Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;

Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;

Растущая Луна — с 7 по 21 июля;

Полнолуние в знаке Козерога и Водолея — 22 июля в 13:16 по киевскому времени;

Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь на июль 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные даты для проведения любых работ в саду и на огороде: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля. В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д.

Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 6, 21 июля.

Отец с дочерью работают на огороде. Фото: freepik.com

Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая

корнеплоды (картофель, морковь, свекла, редис) — 1, 2, 28, 29 июля;

— 1, 2, 28, 29 июля; луковые (лук на зелень, шнит, лук порей) — 3-6, 12-16, 19, 20, 30, 31 июля;

томаты, физалис, перец — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;

огурцы — 1, 2, 12-20, 28, 29 июля;

капуста, брокколи, цветная капуста, сельдерей, спаржа — 12-20 июля;

кабачки, патиссоны, тыква — 15, 16, 19, 20 июля;

стручковые (фасоль, горох) — 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31 июля;

мицелий — 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29 июля;

зелень и травы (салаты, шпинат, руккола, мангольд, укроп, петрушка, базилик) — 10-20, 26, 27 июля;

земляника и клубника — 1-4, 15, 16, 28-31 июля;

фундук, калина, шиповник, рябина — 1, 2, 17, 18, 28, 29 июля;

облепиха, боярышник — 1, 2, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 29 июля;

смородина, малина, ежевика — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля;

крыжовник — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;

виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 июля.

Женщина убирает сорняки из огорода. Фото: istockphoto.com

Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в июле по лунному календарю 2024 года

Однолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;

Двухлетние и многолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;

Луковичные и клубневые цветы — 3, 10, 11, 14 июля;

Комнатные растения — 3, 10, 11, 14 июля.

Какие даты благоприятны для огородных работ в июле по лунному календарю 2024 года

Сапание сорняков и другая обработка почвы — 5, 21-23 июля; Проращивание семян — 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля; Пикирование, прореживание — 1, 2, 28, 29 июля; Поливы — 4, 12-20, 24, 25 июля; Подкормка органическими удобрениями — 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 июля;

Когда благоприятные даты для садовых работ в июле по лунному календарю 2024 года

Пересадка и пикировка растений — 10, 11 июля;

Прополка и прореживание растений — 20 июля;

Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;

Внесение органических удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;

Обрезка веток и побегов — 9, 18, 19 июля;

Борьба с болезнями и вредителями — 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 июля;

Прививка деревьев и кустарников — 9 июля;

Заготовка и укоренение черенков — 10, 11 июля;

Заготовка семенного материала — 10, 11 июля;

Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы у корневой системы растений — 20 июля;

Уборка урожая, сбор семян — 2, 28, 29 июля.

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