Лунный посевной календарь на июль 2024 года по дням — когда, что сеять и сажать

Лунный посевной календарь на июль 2024 года — что и когда сеять для богатого урожая
В июле на огороде и в саду очень много работы: полив, прополка, разрыхление почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями, сбор урожая. А еще нужно успеть посадить некоторые садовые и огородные культуры. Чтобы все дела прошли удачно, стоит воспользоваться лунным календарем и выбрать самые благоприятные даты месяца.
Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на июль 2024 года, который поможет узнать о лучших днях для работ на огороде и в саду, а также о самых урожайных датах второго месяца лета.
Фазы Луны в июле 2024 года
- Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;
- Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;
- Растущая Луна — с 7 по 21 июля;
- Полнолуние в знаке Козерога и Водолея — 22 июля в 13:16 по киевскому времени;
- Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на июль 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные даты для проведения любых работ в саду и на огороде: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля. В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д.
Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 6, 21 июля.
Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая
- корнеплоды (картофель, морковь, свекла, редис) — 1, 2, 28, 29 июля;
- луковые (лук на зелень, шнит, лук порей) — 3-6, 12-16, 19, 20, 30, 31 июля;
- томаты, физалис, перец — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;
- огурцы — 1, 2, 12-20, 28, 29 июля;
- капуста, брокколи, цветная капуста, сельдерей, спаржа — 12-20 июля;
- кабачки, патиссоны, тыква — 15, 16, 19, 20 июля;
- стручковые (фасоль, горох) — 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31 июля;
- мицелий — 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29 июля;
- зелень и травы (салаты, шпинат, руккола, мангольд, укроп, петрушка, базилик) — 10-20, 26, 27 июля;
- земляника и клубника — 1-4, 15, 16, 28-31 июля;
- фундук, калина, шиповник, рябина — 1, 2, 17, 18, 28, 29 июля;
- облепиха, боярышник — 1, 2, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 29 июля;
- смородина, малина, ежевика — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля;
- крыжовник — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;
- виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 июля.
Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в июле по лунному календарю 2024 года
- Однолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
- Двухлетние и многолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
- Луковичные и клубневые цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
- Комнатные растения — 3, 10, 11, 14 июля.
Какие даты благоприятны для огородных работ в июле по лунному календарю 2024 года
- Сапание сорняков и другая обработка почвы — 5, 21-23 июля;
- Проращивание семян — 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля;
- Пикирование, прореживание — 1, 2, 28, 29 июля;
- Поливы — 4, 12-20, 24, 25 июля;
- Подкормка органическими удобрениями — 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 июля;
Когда благоприятные даты для садовых работ в июле по лунному календарю 2024 года
- Пересадка и пикировка растений — 10, 11 июля;
- Прополка и прореживание растений — 20 июля;
- Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;
- Внесение органических удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;
- Обрезка веток и побегов — 9, 18, 19 июля;
- Борьба с болезнями и вредителями — 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 июля;
- Прививка деревьев и кустарников — 9 июля;
- Заготовка и укоренение черенков — 10, 11 июля;
- Заготовка семенного материала — 10, 11 июля;
- Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы у корневой системы растений — 20 июля;
- Уборка урожая, сбор семян — 2, 28, 29 июля.
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