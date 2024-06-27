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Лунный посевной календарь на июль 2024 года — что и когда сеять для богатого урожая

27 июня 2024 08:35
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Лунный посевной календарь на июль 2024 года по дням — когда, что сеять и сажать
Девушка работает на огороде. Фото: freepik.com
b39015e7-33e2-4513-2a32-e56d21382b00 - Юлиана Квиткова

В июле на огороде и в саду очень много работы: полив, прополка, разрыхление почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями, сбор урожая. А еще нужно успеть посадить некоторые садовые и огородные культуры. Чтобы все дела прошли удачно, стоит воспользоваться лунным календарем и выбрать самые благоприятные даты месяца.

Новини.LIVE подготовил подробный посевной календарь на июль 2024 года, который поможет узнать о лучших днях для работ на огороде и в саду, а также о самых урожайных датах второго месяца лета.

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Фазы Луны в июле 2024 года

  • Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;
  • Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июля;
  • Полнолуние в знаке Козерога и Водолея —  22 июля в 13:16 по киевскому времени;
  • Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь на июль 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные даты для проведения любых работ в саду и на огороде: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля. В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д.

Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 6, 21 июля.

 

Лунный календарь на июль 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Отец с дочерью работают на огороде. Фото: freepik.com

Лучшие даты для посадки, пересадки растений и сбора урожая

  • корнеплоды (картофель, морковь, свекла, редис) — 1, 2, 28, 29 июля;
  • луковые (лук на зелень, шнит, лук порей) — 3-6, 12-16, 19, 20, 30, 31 июля;
  • томаты, физалис, перец — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;
  • огурцы — 1, 2, 12-20, 28, 29 июля;
  • капуста, брокколи, цветная капуста, сельдерей, спаржа — 12-20 июля;
  • кабачки, патиссоны, тыква — 15, 16, 19, 20 июля;
  • стручковые (фасоль, горох) — 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31 июля;
  • мицелий — 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29 июля;
  • зелень и травы (салаты, шпинат, руккола, мангольд, укроп, петрушка, базилик) — 10-20, 26, 27 июля;
  • земляника и клубника — 1-4, 15, 16, 28-31 июля;
  • фундук, калина, шиповник, рябина — 1, 2, 17, 18, 28, 29 июля;
  • облепиха, боярышник — 1, 2, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 29 июля;
  • смородина, малина, ежевика — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля;
  • крыжовник — 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29 июля;
  • виноград — 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29 июля.

 

Какие даты благоприятны для огородных работ в июле по лунному календарю 2024 года
Женщина убирает сорняки из огорода. Фото: istockphoto.com

Когда можно сеять, сажать, пересаживать цветы в июле по лунному календарю 2024 года

  • Однолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
  • Двухлетние и многолетние цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
  • Луковичные и клубневые цветы — 3, 10, 11, 14 июля;
  • Комнатные растения — 3, 10, 11, 14 июля.

Какие даты благоприятны для огородных работ в июле по лунному календарю 2024 года

  1. Сапание сорняков и другая обработка почвы — 5, 21-23 июля;
  2. Проращивание семян — 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 июля;
  3. Пикирование, прореживание — 1, 2, 28, 29 июля;
  4. Поливы — 4, 12-20, 24, 25 июля;
  5. Подкормка органическими удобрениями — 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29 июля;

Когда благоприятные даты для садовых работ в июле по лунному календарю 2024 года

  • Пересадка и пикировка растений — 10, 11 июля;
  • Прополка и прореживание растений — 20 июля;
  • Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;
  • Внесение органических удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25 июля;
  • Обрезка веток и побегов — 9, 18, 19 июля;
  • Борьба с болезнями и вредителями — 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 июля;
  • Прививка деревьев и кустарников — 9 июля;
  • Заготовка и укоренение черенков — 10, 11 июля;
  • Заготовка семенного материала — 10, 11 июля;
  • Рыхление, окучивание, перекапывание, культивация и другие работы у корневой системы растений — 20 июля;
  • Уборка урожая, сбор семян — 2, 28, 29 июля.

 

Ранее мы писали, какие полезные садовые и огородные работы можно сделать на выходных.

Напомним, мы рассказывали, как спасти растение после избыточного удобрения.

Также советуем узнать, какая народная примета действительно работает и поможет увеличить урожай на огороде вдвое.

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