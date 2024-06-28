Полуниця цвіте, але врожаю немає — які є причини та що робити

Садівниця доглядає за полуницею у саду. Фото: shutterstock.com

Що може бути краще за солодку та запашну полуницю, вирощену власними руками. Практично кожен українець, який має присадибну ділянку, вирощує цю смачнющу ягоду. Проте часом трапляється так що нібито усе зробив правильно, і квіти на кущиках з'явилися, а от врожаю не видно.

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Чому полуниця квітне, але не хоче плодоносити, та як врятувати врожай і насолоджуватися своїми стиглими ягодами, розповідаємо далі в матеріалі.

П'ять причин, чому полуниця квітне, а ягід не дає

Причина №1 Ранній вік

Якщо кущі полуниці були висаджені восени або ж на початку весни цього сезону, то на врожай цього літа розраховувати не варто.

Річ у тім, що у перший рік полуниця нарощує зелену масу. А ось другий рік вважається періодом початку плодоношення, тому можна отримати максимальний урожай.

Причина №2 Занадто рано посадили

Через ранню посадку або надто пізню посадку кущі могли не встигнути вкоренитися, а тому, знову ж таки, ягід доведеться чекати наступного року.

Як відзначають досвідчені садівники, оптимальний час для посадки полуниці — з середини квітня до середини травня та з кінця липня до другої половини вересня.

Полунична плантація. Фото: google.com

Причина №3 Надлишок азоту

Якщо ваш ґрунт перенасичений азотом, то кущі полуниці матимуть неймовірно багато красивого та зеленого листя, а от на ягоди годі й чекати. Щоб виправити ситуацію, просто щедро полийте кущики водою, азот вимиється, і все почне рости так, як мало б.

Причина №4 Проблеми з сердечком

Сердечком полуниці називають місце, де корінці щільніше сходяться з самим кущиком. Для гарного росту ягідок воно має бути на рівні з ґрунтом, адже в іншому випадку рослина витрачає надто багато сил на укорінення і майже нічого не залишає для формування плодів.

Що робити, якщо сердечко розташоване надто високо? Садівники радять просто присипати його землею. Якщо ж навпаки сердечко надто глибоко — необхідно розпушити землю довкола.

Полуниця розквітла у саду. Фото: shutterstock.com

Причина №5 Мало сонця

Полуниця дуже любить сонце, тому якщо ви посадили її у затінку, на врожай не розраховуйте. Також урожай буде мізерним, якщо сезон виявився дощовим та хмарним.

Раніше ми розповідали, чим підживити полуницю під час цвітіння, щоб був великий врожай ягід.

Нагадаємо, ми писали, як правильно поливати полуницю, щоб зібрати найсолодші ягоди.

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