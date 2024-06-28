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Клубника не плодоносит, но цветет — в чем причина и как спасти урожай

28 июня 2024 07:32
b39015e7-33e2-4513-2a32-e56d21382b00 - Юлиана Квиткова
Клубника цветет, но урожая нет — какие причины и что делать
Садовница ухаживает за клубникой в саду. Фото: shutterstock.com
b39015e7-33e2-4513-2a32-e56d21382b00 - Юлиана Квиткова

Что может быть лучше сладкой и душистой клубники выращенной собственными руками. Практически каждый украинец, имеющий приусадебный участок, выращивает эту вкусную ягоду. Однако иногда случается так что вроде бы все сделал правильно, и цветы на кустах появились, а вот урожая не видно.

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Почему клубника цветет, но не хочет плодоносить и как спасти урожай и наслаждаться своими спелыми ягодами, рассказываем в материале.

Пять причин, почему клубника цветет, а ягод не дает

Причина №1 Ранний возраст

Если кусты клубники были высажены осенью или в начале весны этого сезона, то на урожай этим летом рассчитывать не стоит.

Дело в том, что в первый год клубника увеличивает зеленую массу. А вот второй год считается периодом начала плодоношения, потому можно получить максимальный урожай.

Причина №2 Слишком рано посадили

Из-за ранней посадки или слишком поздней посадки кусты могли не успеть укорениться, а потому опять же ягод придется ждать в следующем году.

Как отмечают опытные садоводы, оптимальное время для посадки клубники с середины апреля по середину мая и с конца июля до второй половины сентября.

 

Клубника цветет, но урожая нет — какие причины и что делать
Клубничная плантация. Фото: google.com

Причина №3 Избыток азота

Если ваша почва перенасыщена азотом, то кусты клубники будут иметь невероятно много красивых и зеленых листьев, а вот ягоды не стоит и ждать. Чтобы исправить ситуацию, просто щедро полейте кустики водой, азот вымывается и все начнет расти так, как должно.

Причина №4 Проблемы с сердечком

Сердцем клубники называют место, где корешки плотнее сходятся с самим кустом. Для хорошего роста ягод оно должно быть на уровне почвы, ведь в противном случае растение тратит слишком много сил на укоренение и почти ничего не оставляет для формирования плодов.

Что делать если сердечко находится слишком высоко? Садоводы советуют просто присыпать его землей. Если же напротив сердечко слишком глубоко — нужно разрыхлить землю вокруг.

 

Клубника цветет, но урожая нет — какие причины и что делать
Клубника расцвела в саду. Фото: shutterstock.com

Причина №5 Мало солнца

Клубника очень любит солнце, поэтому если вы посадили ее в тени, на урожай не рассчитывайте. Также урожай будет скудным, если сезон оказался дождливым и облачным.

 

Ранее мы рассказывали, чем подкормить клубнику во время цветения, чтобы был большой урожай ягод.

Напомним, мы писали, как правильно поливать клубнику, чтобы собрать самые сладкие ягоды.

Также советуем вам узнать, как обрезать клубнику летом и зачем.

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