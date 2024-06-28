Клубника цветет, но урожая нет — какие причины и что делать

Садовница ухаживает за клубникой в саду. Фото: shutterstock.com

Что может быть лучше сладкой и душистой клубники выращенной собственными руками. Практически каждый украинец, имеющий приусадебный участок, выращивает эту вкусную ягоду. Однако иногда случается так что вроде бы все сделал правильно, и цветы на кустах появились, а вот урожая не видно.

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Почему клубника цветет, но не хочет плодоносить и как спасти урожай и наслаждаться своими спелыми ягодами, рассказываем в материале.

Пять причин, почему клубника цветет, а ягод не дает

Причина №1 Ранний возраст

Если кусты клубники были высажены осенью или в начале весны этого сезона, то на урожай этим летом рассчитывать не стоит.

Дело в том, что в первый год клубника увеличивает зеленую массу. А вот второй год считается периодом начала плодоношения, потому можно получить максимальный урожай.

Причина №2 Слишком рано посадили

Из-за ранней посадки или слишком поздней посадки кусты могли не успеть укорениться, а потому опять же ягод придется ждать в следующем году.

Как отмечают опытные садоводы, оптимальное время для посадки клубники с середины апреля по середину мая и с конца июля до второй половины сентября.

Клубничная плантация. Фото: google.com

Причина №3 Избыток азота

Если ваша почва перенасыщена азотом, то кусты клубники будут иметь невероятно много красивых и зеленых листьев, а вот ягоды не стоит и ждать. Чтобы исправить ситуацию, просто щедро полейте кустики водой, азот вымывается и все начнет расти так, как должно.

Причина №4 Проблемы с сердечком

Сердцем клубники называют место, где корешки плотнее сходятся с самим кустом. Для хорошего роста ягод оно должно быть на уровне почвы, ведь в противном случае растение тратит слишком много сил на укоренение и почти ничего не оставляет для формирования плодов.

Что делать если сердечко находится слишком высоко? Садоводы советуют просто присыпать его землей. Если же напротив сердечко слишком глубоко — нужно разрыхлить землю вокруг.

Клубника расцвела в саду. Фото: shutterstock.com

Причина №5 Мало солнца

Клубника очень любит солнце, поэтому если вы посадили ее в тени, на урожай не рассчитывайте. Также урожай будет скудным, если сезон оказался дождливым и облачным.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить клубнику во время цветения, чтобы был большой урожай ягод.

Напомним, мы писали, как правильно поливать клубнику, чтобы собрать самые сладкие ягоды.

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