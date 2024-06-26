Как правильно купать собаку дома, чтобы не навредить животному — важные советы

Купание собаки. Фото: sgsmartpaw.com

Купать домашних питомцев нужно, но делать это следует правильно, чтобы не навредить животным. Если все сделать как следует, вы получите здоровую и довольную собаку.

Ознакомьтесь с основными правилами купания.

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чтобы убрать из шерсти пыль и грязь, негативно влияющие на здоровье кожи;

если у собаки диагностированы дерматологические заболевания, ветеринар назначит средство;

чтобы животное выглядело красиво.

Как часто купать собаку

при ежедневных прогулках — раз в 1-2 недели;

если собака лежит на диванах, креслах и кроватях хозяев — раз в неделю;

летом купать нужно чаще, чем зимой;

активных собак, любящих валяться в земле и грязи, — раз в неделю;

собак с мягкой длинной шерстью — минимум раз в 2-3 недели.

мелкие породы (йорк или шпиц) — раз в месяц.

Подготовка к купанию

Перед купанием собак обязательно нужно расчесываться специальной щеткой. Если этого не сделать, шерсть может сильно запутаться.

Подстригите собаке когти, чтобы она не скользила в ванной и не травмировалась.

Оптимальная температура воды для купания — около 37 °C.

Чем мыть собаку

Специальный шампунь нужно подобрать индивидуально с учетом особенностей породы, возраста, длины шерсти. Особо тщательно подбирают средства для собак с чувствительной кожей.

Как правильно купать собаку

Перед купанием нужно обеспечить безопасность питомца, постелив на дно ванной силиконовый коврик, чтобы лапы не скользили.

Сначала нужно намочить животное, затем вспенить шампунь и растереть по всей поверхности шерсти, после чего смыть.

Длинношерстных собак намыливают 2-3 раза, смывают, а затем используют еще и бальзам.

После ежедневной прогулки следует вымыть только лапы и протереть влажным полотенцем живот.

Как сушить собаку

Используйте полотенце и фен. Если собака опасается звука электроприбора, придется ограничиться полотенцами.

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