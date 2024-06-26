Как правильно купать собаку дома, чтобы не навредить животному — важные советы

Чтобы шерсть была блестящей и шелковистой — как правильно купать собак
26 июня 2024 06:40
Купание собаки. Фото: sgsmartpaw.com
Купать домашних питомцев нужно, но делать это следует правильно, чтобы не навредить животным. Если все сделать как следует, вы получите здоровую и довольную собаку.
Ознакомьтесь с основными правилами купания.
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Когда нужно купать собаку
- чтобы убрать из шерсти пыль и грязь, негативно влияющие на здоровье кожи;
- если у собаки диагностированы дерматологические заболевания, ветеринар назначит средство;
- чтобы животное выглядело красиво.
Как часто купать собаку
- при ежедневных прогулках — раз в 1-2 недели;
- если собака лежит на диванах, креслах и кроватях хозяев — раз в неделю;
- летом купать нужно чаще, чем зимой;
- активных собак, любящих валяться в земле и грязи, — раз в неделю;
- собак с мягкой длинной шерстью — минимум раз в 2-3 недели.
- мелкие породы (йорк или шпиц) — раз в месяц.
Подготовка к купанию
- Перед купанием собак обязательно нужно расчесываться специальной щеткой. Если этого не сделать, шерсть может сильно запутаться.
- Подстригите собаке когти, чтобы она не скользила в ванной и не травмировалась.
- Оптимальная температура воды для купания — около 37 °C.
Чем мыть собаку
Специальный шампунь нужно подобрать индивидуально с учетом особенностей породы, возраста, длины шерсти. Особо тщательно подбирают средства для собак с чувствительной кожей.
Как правильно купать собаку
- Перед купанием нужно обеспечить безопасность питомца, постелив на дно ванной силиконовый коврик, чтобы лапы не скользили.
- Сначала нужно намочить животное, затем вспенить шампунь и растереть по всей поверхности шерсти, после чего смыть.
- Длинношерстных собак намыливают 2-3 раза, смывают, а затем используют еще и бальзам.
- После ежедневной прогулки следует вымыть только лапы и протереть влажным полотенцем живот.
Как сушить собаку
Используйте полотенце и фен. Если собака опасается звука электроприбора, придется ограничиться полотенцами.
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