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Чтобы шерсть была блестящей и шелковистой — как правильно купать собак

26 июня 2024 06:40
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ирина Домоведова
Как правильно купать собаку дома, чтобы не навредить животному — важные советы
Купание собаки. Фото: sgsmartpaw.com
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ирина Домоведова

Купать домашних питомцев нужно, но делать это следует правильно, чтобы не навредить животным. Если все сделать как следует, вы получите здоровую и довольную собаку.

Ознакомьтесь с основными правилами купания.

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Когда нужно купать собаку

  • чтобы убрать из шерсти пыль и грязь, негативно влияющие на здоровье кожи;
  • если у собаки диагностированы дерматологические заболевания, ветеринар назначит средство;
  • чтобы животное выглядело красиво.

Как часто купать собаку

  • при ежедневных прогулках — раз в 1-2 недели;
  • если собака лежит на диванах, креслах и кроватях хозяев — раз в неделю;
  • летом купать нужно чаще, чем зимой;
  • активных собак, любящих валяться в земле и грязи, — раз в неделю;
  • собак с мягкой длинной шерстью — минимум раз в 2-3 недели.
  • мелкие породы (йорк или шпиц) — раз в месяц.

Подготовка к купанию

  • Перед купанием собак обязательно нужно расчесываться специальной щеткой. Если этого не сделать, шерсть может сильно запутаться.
  • Подстригите собаке когти, чтобы она не скользила в ванной и не травмировалась.
  • Оптимальная температура воды для купания — около 37 °C.

 

Чем мыть собаку

Специальный шампунь нужно подобрать индивидуально с учетом особенностей породы, возраста, длины шерсти. Особо тщательно подбирают средства для собак с чувствительной кожей.

Как правильно купать собаку

  • Перед купанием нужно обеспечить безопасность питомца, постелив на дно ванной силиконовый коврик, чтобы лапы не скользили.
  • Сначала нужно намочить животное, затем вспенить шампунь и растереть по всей поверхности шерсти, после чего смыть.
  • Длинношерстных собак намыливают 2-3 раза, смывают, а затем используют еще и бальзам.
  • После ежедневной прогулки следует вымыть только лапы и протереть влажным полотенцем живот.

Как сушить собаку

Используйте полотенце и фен. Если собака опасается звука электроприбора, придется ограничиться полотенцами.

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