Як правильно купати собаку вдома, щоб не нашкодити тварині — важливі поради

Купання собаки. Фото: sgsmartpaw.com

Купати домашніх улюбленців потрібно, але робити це варто правильно, щоб не нашкодити тваринам. Якщо все зробити як слід, ви отримаєте здорову та задоволену собаку.

Ознайомтеся з основними правилами купання.

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Коли потрібно купати собаку

щоб прибрати з шерсті пил та бруд, які негативно впливають на здоров'я шкіри;

якщо у собаки діагностовано дерматологічні захворювання, ветеринар призначить засіб;

щоб тварина мала гарний вигляд.

Як часто купати собаку

при щоденних прогулянках — раз на 1-2 тижні;

якщо собака лежить на диванах, кріслах та ліжках господарів — раз на тиждень;

влітку купати потрібно частіше, ніж взимку;

активних собаки, які люблять валятися в землі та бруді, — раз на тиждень;

собак з м'якою довгою шерстю — мінімум раз на 2-3 тижні.

дрібні породи (йорк або шпіц) — раз на місяць.

Підготовка до купання

Перед купанням собак обов'язково потрібно розчісувати спеціальною щіткою. Якщо цього не зробити, шерсть може сильно заплутатись.

Підстрижіть собаці кігті, щоб вона не ковзала у ванній та не травмувалася.

Оптимальна температура води для купання — близько 37 °C.

Чим мити собаку

Спеціальний шампунь потрібно підібрати індивідуально, з урахуванням особливостей породи, віку, довжини шерсті. Особливо ретельно підбирають засоби для собак з чутливою шкірою.

Як правильно купати собаку

Перед купанням треба забезпечити безпеку вихованця, постеливши на дно ванної силіконовий килимок, щоб лапи не ковзали.

Спочатку потрібно намочити тварину, а потім спінити шампунь та розтерти по всій поверхні шерсті, після чого змити.

Довгошерстих собак намилюють 2-3 рази, змивають, а потім використовують ще й бальзам.

Після щоденної прогулянки варто вимити лише лапи та протерти вологим рушником живіт.

Як сушити собаку

Використовуйте рушник та фен. Якщо собака боїться звуку електроприладу, доведеться обмежитися рушниками.

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