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Вредители шелковицы — кто они и как от них эффективно избавиться

27 июня 2024 03:15
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Как спасти шелковицу от вредителей — эффективные советы
Человек, который срывает шелковицу с дерева. Фото: Gardening.org
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Шелковица, как и любое другое дерево в саду, может серьезно страдать от разных вредителей. Чтобы защитить урожай на дереве, следует знать, как эффективно избавиться от того или иного вредителя, который уничтожает вкусные ягоды шелковицы.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Тутовая пяденица

Чтобы уничтожить этого вредителя, повешайте на дерево пояс из гофрированной бумаги шириной 20-25 сантиметров, а снаружи нанесите энтомологический клей или вазелин. Вредителей встряхните на полотнища и уничтожьте, а вокруг деревьев в радиусе одного метра перекопайте почву. Ни в коем случае не опрыскивайте химией кормовую шелковицу, которая предназначена для обрезки веток.

Внешний вид тутовой пяденицы
Внешний вид тутовой пяденицы. Фото: Desigusxpro

Хрущи

Прежде, чем сажать шелковицу на своем участке, высевайте алкалоидный люпин, а во время вегетации выжгите все сорняки и культивируйте почву два-три раза. Чтобы уничтожить майских жуков на шелковице, полейте неповрежденные деревья раствором с 0,2% актором или 0,25% конфидором, потратив на каждое растение по одному или полтора литра.

Хрущ на ветке дерева.
Майский жук на ветке дерева. Фото: Pinterest

Американская белая бабочка

Ежегодно просматривайте многолетние растения на предмет присутствия этого вредителя, а если вы увидели его, до цветения и после сбора урожая опрыскивайте дерево каким-нибудь инсектицидом. Обязательно соберите и сожгите гнезда, гусениц, куколок и яйца вредителя.

Американский белый метелик на листьях
Американская белая бабочка на листе. Фото: Pinterest

Щелкуны

Если вы увидели на шелковице щелкунов, обработайте почву во время уязвимых стадии развития. Чтобы защитить корни дерева, при посадке обработайте его глиняной болтушкой с добавлением инсектицида.

Жук-чешуя на поверхности
Жук-щелкун на поверхности. Фото: Decorexpro

Червец комстока

Чтобы избавиться от этого вредителя, подживите дерево минеральными или органическими удобрениями, вырежьте поросль у корней, проведите санитарную обрезку, удалив сухие ветки.

Червь комстока на листьях.
Червец комстока на листьях. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно спасти яблоню и грушу от жуков-короедов.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро избавиться от самшитовой огневки на огороде.

Также мы сообщали о том, как защитить капусту на огороде от надоедливой гусеницы.

деревья
советы
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шелковица

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