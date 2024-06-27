Как спасти шелковицу от вредителей — эффективные советы

Человек, который срывает шелковицу с дерева. Фото: Gardening.org

Шелковица, как и любое другое дерево в саду, может серьезно страдать от разных вредителей. Чтобы защитить урожай на дереве, следует знать, как эффективно избавиться от того или иного вредителя, который уничтожает вкусные ягоды шелковицы.

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Тутовая пяденица

Чтобы уничтожить этого вредителя, повешайте на дерево пояс из гофрированной бумаги шириной 20-25 сантиметров, а снаружи нанесите энтомологический клей или вазелин. Вредителей встряхните на полотнища и уничтожьте, а вокруг деревьев в радиусе одного метра перекопайте почву. Ни в коем случае не опрыскивайте химией кормовую шелковицу, которая предназначена для обрезки веток.

Внешний вид тутовой пяденицы. Фото: Desigusxpro

Хрущи

Прежде, чем сажать шелковицу на своем участке, высевайте алкалоидный люпин, а во время вегетации выжгите все сорняки и культивируйте почву два-три раза. Чтобы уничтожить майских жуков на шелковице, полейте неповрежденные деревья раствором с 0,2% актором или 0,25% конфидором, потратив на каждое растение по одному или полтора литра.

Майский жук на ветке дерева. Фото: Pinterest

Американская белая бабочка

Ежегодно просматривайте многолетние растения на предмет присутствия этого вредителя, а если вы увидели его, до цветения и после сбора урожая опрыскивайте дерево каким-нибудь инсектицидом. Обязательно соберите и сожгите гнезда, гусениц, куколок и яйца вредителя.

Американская белая бабочка на листе. Фото: Pinterest

Щелкуны

Если вы увидели на шелковице щелкунов, обработайте почву во время уязвимых стадии развития. Чтобы защитить корни дерева, при посадке обработайте его глиняной болтушкой с добавлением инсектицида.

Жук-щелкун на поверхности. Фото: Decorexpro

Червец комстока

Чтобы избавиться от этого вредителя, подживите дерево минеральными или органическими удобрениями, вырежьте поросль у корней, проведите санитарную обрезку, удалив сухие ветки.

Червец комстока на листьях. Фото: Pinterest

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