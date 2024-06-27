Як врятувати шовковицю від шкідників — ефективні поради

Шкідники шовковиці — хто вони і як їх ефективно позбутися
Шовковиця, як і будь-яке інше дерево в саду, може серйозно страждати від різних шкідників. Щоб захистити врожай на дереві, варто знати, як ефективно позбутися того чи іншого шкідника, який знищує смачні ягоди шовковиці.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Від яких шкідників страждає шовковиця і як їх позбутися
Тутова п’ядениця
Щоб знищити цього шкідника, повішайте на дерево пояс з гофрованого паперу завширшки 20-25 сантиметрів, а зовні нанесіть ентомологічний клей або вазелін. Шкідників струсіть на полотнища і знищте, а навколо дерев у радіусі одного метра перекопайте ґрунт. У жодному випадку не обприскуйте хімією кормову шовковицю, яка призначена для обрізки гілок.
Хрущі
Перш, ніж садити шовковицю на своїй ділянці, висівайте алкалоїдний люпин, а під час вегетації випаліть всі бур’яни і культивуйте ґрунт два-три рази. Щоб знищити хрущів на шовковиці, полийте неушкоджені дерева розчином з 0,2% актором або 0,25% конфідором, витративши на кожну рослину по одному або півтора літри.
Американський білий метелик
Щорічно переглядайте багаторічні рослини на предмет присутності цього шкідника, а якщо ви побачили його, до цвітіння і після збору врожаю обприскайте дерево якимось інсектицидом. Обов’язково зберіть і спаліть гнізда, гусениць, лялечок і яйця шкідника.
Лускуни
Якщо ви побачили на шовковиці лускунів, обробіть ґрунт під час вразливих стадії розвитку. Щоб захистити коріння дерева, під час посадки обробіть його глиняною бовтанкою з додаванням інсектициду.
Червець комстоку
Щоб позбутися цього шкідника, підживіть дерево мінеральними або органічними добривами, виріжте поросль біля коріння, проведіть санітарну обрізку, видаливши сухі гілки.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати яблуню і грушу від жуків-короїдів.
Раніше ми розповідали про те, як можна швидко позбутися самшитової вогнівки на городі.
Також ми повідомляли про те, як захистити капусту на городі від надокучливої гусениці.
Читайте Новини.LIVE!