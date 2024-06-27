Як врятувати шовковицю від шкідників — ефективні поради

Людина, яка зриває шовковицю з дерева. Фото: Gardening.org

Шовковиця, як і будь-яке інше дерево в саду, може серйозно страждати від різних шкідників. Щоб захистити врожай на дереві, варто знати, як ефективно позбутися того чи іншого шкідника, який знищує смачні ягоди шовковиці.

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Тутова п’ядениця

Щоб знищити цього шкідника, повішайте на дерево пояс з гофрованого паперу завширшки 20-25 сантиметрів, а зовні нанесіть ентомологічний клей або вазелін. Шкідників струсіть на полотнища і знищте, а навколо дерев у радіусі одного метра перекопайте ґрунт. У жодному випадку не обприскуйте хімією кормову шовковицю, яка призначена для обрізки гілок.

Зовнішній вигляд тутової п’ядениці. Фото: Desigusxpro

Хрущі

Перш, ніж садити шовковицю на своїй ділянці, висівайте алкалоїдний люпин, а під час вегетації випаліть всі бур’яни і культивуйте ґрунт два-три рази. Щоб знищити хрущів на шовковиці, полийте неушкоджені дерева розчином з 0,2% актором або 0,25% конфідором, витративши на кожну рослину по одному або півтора літри.

Хрущ на гілці дерева. Фото: Pinterest

Американський білий метелик

Щорічно переглядайте багаторічні рослини на предмет присутності цього шкідника, а якщо ви побачили його, до цвітіння і після збору врожаю обприскайте дерево якимось інсектицидом. Обов’язково зберіть і спаліть гнізда, гусениць, лялечок і яйця шкідника.

Американський білий метелик на листі. Фото: Pinterest

Лускуни

Якщо ви побачили на шовковиці лускунів, обробіть ґрунт під час вразливих стадії розвитку. Щоб захистити коріння дерева, під час посадки обробіть його глиняною бовтанкою з додаванням інсектициду.

Жук-лускун на поверхні. Фото: Decorexpro

Червець комстоку

Щоб позбутися цього шкідника, підживіть дерево мінеральними або органічними добривами, виріжте поросль біля коріння, проведіть санітарну обрізку, видаливши сухі гілки.

Червець комстоку на листі. Фото: Pinterest

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