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Шкідники шовковиці — хто вони і як їх ефективно позбутися

27 червня 2024 03:15
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий
Як врятувати шовковицю від шкідників — ефективні поради
Людина, яка зриває шовковицю з дерева. Фото: Gardening.org
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Шовковиця, як і будь-яке інше дерево в саду, може серйозно страждати від різних шкідників. Щоб захистити врожай на дереві, варто знати, як ефективно позбутися того чи іншого шкідника, який знищує смачні ягоди шовковиці.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Тутова п’ядениця

Щоб знищити цього шкідника, повішайте на дерево пояс з гофрованого паперу завширшки 20-25 сантиметрів, а зовні нанесіть ентомологічний клей або вазелін. Шкідників струсіть на полотнища і знищте, а навколо дерев у радіусі одного метра перекопайте ґрунт. У жодному випадку не обприскуйте хімією кормову шовковицю, яка призначена для обрізки гілок.

Внешний вид тутовой пяденицы
Зовнішній вигляд тутової п’ядениці. Фото: Desigusxpro

Хрущі

Перш, ніж садити шовковицю на своїй ділянці, висівайте алкалоїдний люпин, а під час вегетації випаліть всі бур’яни і культивуйте ґрунт два-три рази. Щоб знищити хрущів на шовковиці, полийте неушкоджені дерева розчином з 0,2% актором або 0,25% конфідором, витративши на кожну рослину по одному або півтора літри.

Хрущ на ветке дерева
Хрущ на гілці дерева. Фото: Pinterest

Американський білий метелик

Щорічно переглядайте багаторічні рослини на предмет присутності цього шкідника, а якщо ви побачили його, до цвітіння і після збору врожаю обприскайте дерево якимось інсектицидом. Обов’язково зберіть і спаліть гнізда, гусениць, лялечок і яйця шкідника.

Американская белая бабочка на листьях
Американський білий метелик на листі. Фото: Pinterest

Лускуни

Якщо ви побачили на шовковиці лускунів, обробіть ґрунт під час вразливих стадії розвитку. Щоб захистити коріння дерева, під час посадки обробіть його глиняною бовтанкою з додаванням інсектициду.

Жук-луска на поверхности
Жук-лускун на поверхні. Фото: Decorexpro

Червець комстоку

Щоб позбутися цього шкідника, підживіть дерево мінеральними або органічними добривами, виріжте поросль біля коріння, проведіть санітарну обрізку, видаливши сухі гілки. 

Червь комстока на листьях
Червець комстоку на листі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати яблуню і грушу від жуків-короїдів. 

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко позбутися самшитової вогнівки на городі. 

Також ми повідомляли про те, як захистити капусту на городі від надокучливої гусениці.

дерева
поради
шкідники
шовковиця

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