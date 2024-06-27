Как правильно заморозить кабачки на зиму — важные правила и советы

Кусочки, лепестки и лапша — три способа заморозить кабачки на зиму
27 июня 2024 06:45
Кабачки. Фото: ruralsprout.com
Съесть весь дачный урожай кабачков за летние месяцы почти нереально — очень хорошо растет этот овощ в последние годы. Узнайте, как заморозить цукини на зиму, чтобы иметь полезный продукт круглый год.
Об этом написал Wholesome Yum Plus.
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Как замораживать кабачки
- Ломтиками. Замораживание нарезанных цукини идеально подходит для жарки, супов или запеканок. Однако в качестве гарнира он слишком мягкий.
- Измельченный. Этот метод не требует бланширования и может быть заморожен сырым. Однако текстура изменится больше, поэтому лучше всего подходит для выпечки.
- Лапша. Можно использовать в качестве гарнира или класть в запеканки, супы или обжаривать.
Не рекомендуется замораживать целые кабачки, ведь их тяжело бланшировать и они склонны к кашицеобразному состоянию. Избегайте использования замороженных кабачков для салатов или других сырых блюд, так как их текстура для этого уже не подойдет.
Ломтики
- Нужно порезать кабачки кружочками.
- Бланшируйте. Сначала немного подержите их в кипящей воде, затем немедленно переместите цукини в ледяную баню (воду со льдом).
- Далее нужно обсушить цукини бумажным полотенцем.
- Выкладываем овощи на противень в один слой и замораживаем ломтики до жесткого состояния.
- Перекладываем кабачки в пакет и возвращаем в морозилку.
Измельченные
- Цукини измельчите с помощью кухонного комбайна или терки.
- Переложите измельченные овощи на марлю и отожмите лишнюю влагу.
- Надо обсушить кабачки бумажными полотенцами.
- Переложите в пакеты, удалите лишний воздух и положите в морозилку.
Лапша
- Сделайте лапшу из кабачков с помощью спирализатора.
- Бланшируйте.
- Надо обсушить цукини бумажным полотенцем.
- Выложите на противень в один слой и подержите в морозильной камере до жесткой консистенции.
- Переместите замороженную лапшу в пакет и сверните в морозилку.
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