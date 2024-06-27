Как правильно заморозить кабачки на зиму — важные правила и советы

Кабачки. Фото: ruralsprout.com

Съесть весь дачный урожай кабачков за летние месяцы почти нереально — очень хорошо растет этот овощ в последние годы. Узнайте, как заморозить цукини на зиму, чтобы иметь полезный продукт круглый год.

Об этом написал Wholesome Yum Plus.

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Как замораживать кабачки

Ломтиками. Замораживание нарезанных цукини идеально подходит для жарки, супов или запеканок. Однако в качестве гарнира он слишком мягкий.

Замораживание нарезанных цукини идеально подходит для жарки, супов или запеканок. Однако в качестве гарнира он слишком мягкий. Измельченный. Этот метод не требует бланширования и может быть заморожен сырым. Однако текстура изменится больше, поэтому лучше всего подходит для выпечки.

Этот метод не требует бланширования и может быть заморожен сырым. Однако текстура изменится больше, поэтому лучше всего подходит для выпечки. Лапша. Можно использовать в качестве гарнира или класть в запеканки, супы или обжаривать.

Не рекомендуется замораживать целые кабачки, ведь их тяжело бланшировать и они склонны к кашицеобразному состоянию. Избегайте использования замороженных кабачков для салатов или других сырых блюд, так как их текстура для этого уже не подойдет.

Фото: wholesomeyum.com

Ломтики

Нужно порезать кабачки кружочками.

Бланшируйте. Сначала немного подержите их в кипящей воде, затем немедленно переместите цукини в ледяную баню (воду со льдом).

Далее нужно обсушить цукини бумажным полотенцем.

Выкладываем овощи на противень в один слой и замораживаем ломтики до жесткого состояния.

Перекладываем кабачки в пакет и возвращаем в морозилку.

Измельченные

Цукини измельчите с помощью кухонного комбайна или терки.

Переложите измельченные овощи на марлю и отожмите лишнюю влагу.

Надо обсушить кабачки бумажными полотенцами.

Переложите в пакеты, удалите лишний воздух и положите в морозилку.

Лапша

Сделайте лапшу из кабачков с помощью спирализатора.

Бланшируйте.

Надо обсушить цукини бумажным полотенцем.

Выложите на противень в один слой и подержите в морозильной камере до жесткой консистенции.

Переместите замороженную лапшу в пакет и сверните в морозилку.

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