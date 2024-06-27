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Кусочки, лепестки и лапша — три способа заморозить кабачки на зиму

27 июня 2024 06:45
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ирина Домоведова
Как правильно заморозить кабачки на зиму — важные правила и советы
Кабачки. Фото: ruralsprout.com
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ирина Домоведова

Съесть весь дачный урожай кабачков за летние месяцы почти нереально — очень хорошо растет этот овощ в последние годы. Узнайте, как заморозить цукини на зиму, чтобы иметь полезный продукт круглый год.

Об этом написал Wholesome Yum Plus.

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Как замораживать кабачки

  • Ломтиками. Замораживание нарезанных цукини идеально подходит для жарки, супов или запеканок. Однако в качестве гарнира он слишком мягкий.
  • Измельченный. Этот метод не требует бланширования и может быть заморожен сырым. Однако текстура изменится больше, поэтому лучше всего подходит для выпечки.
  • Лапша. Можно использовать в качестве гарнира или класть в запеканки, супы или обжаривать.

Не рекомендуется замораживать целые кабачки, ведь их тяжело бланшировать и они склонны к кашицеобразному состоянию. Избегайте использования замороженных кабачков для салатов или других сырых блюд, так как их текстура для этого уже не подойдет.

 

Кусочки, лепестки и лапша — три способа заморозить кабачки на зиму - фото 1
Фото: wholesomeyum.com

Ломтики

  • Нужно порезать кабачки кружочками.
  • Бланшируйте. Сначала немного подержите их в кипящей воде, затем немедленно переместите цукини в ледяную баню (воду со льдом).
  • Далее нужно обсушить цукини бумажным полотенцем.
  • Выкладываем овощи на противень в один слой и замораживаем ломтики до жесткого состояния.
  • Перекладываем кабачки в пакет и возвращаем в морозилку.

Измельченные

  • Цукини измельчите с помощью кухонного комбайна или терки.
  • Переложите измельченные овощи на марлю и отожмите лишнюю влагу.
  • Надо обсушить кабачки бумажными полотенцами.
  • Переложите в пакеты, удалите лишний воздух и положите в морозилку.

Лапша

  • Сделайте лапшу из кабачков с помощью спирализатора.
  • Бланшируйте.
  • Надо обсушить цукини бумажным полотенцем.
  • Выложите на противень в один слой и подержите в морозильной камере до жесткой консистенции.
  • Переместите замороженную лапшу в пакет и сверните в морозилку.

Ранее мы писали, как правильно заморозить чеснок. Также рассказывали, как заморозить клубнику на зиму, чтобы ягода не потеряла вкус, витамины и форму.

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