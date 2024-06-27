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Шматочки, пелюстки та локшина — три способи заморозити кабачки на зиму

27 червня 2024 06:45
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ірина Домоведова
Як правильно заморозити кабачки на зиму — важливі правила та поради
Кабачки. Фото: ruralsprout.com
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ірина Домоведова

З’їсти весь дачний врожай кабачків за літні місяці майже нереально — дуже гарно родить цей овоч в останні роки. Дізнайтеся, як заморозити цукіні на зиму, щоб мати корисний продукт цілий рік.

Про це написав Wholesome Yum Plus.

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Як заморожувати кабачки

  • Скибочками. Заморожування нарізаних цукіні ідеально підходить для смаження, супів або запіканок. Однак як гарнір він занадто м’який.
  • Подрібнений. Цей метод не потребує бланшування та може бути заморожений сирим. Однак текстура зміниться більше, тому він найкраще підходить для випічки.
  • Локшина. Можна використовувати як гарнір або класти в запіканки, супи або обсмажувати.

Не рекомендується заморожувати цілі кабачки, адже їх важко бланшувати й вони схильні до кашкоподібного стану. Уникайте використання заморожених кабачків для салатів чи інших сирих страв, тому що їхня текстура вже для цього не підійде.

 

Шматочки, пелюстки та локшина — три способи заморозити кабачки на зиму - фото 1
Фото: wholesomeyum.com

Скибочки 

  • Потрібно нарізати кабачки кружальцями.
  • Бланшуйте. Спочатку трохи потримайте їх у воді, що кипить, потім негайно перемістіть цукіні в крижану баню (воду з льодом).
  • Далі треба обсушити цукіні паперовим рушником.
  • Викладаємо овочі на деко в один шар та заморожуємо скибочки до твердого стану.
  • Перекладаємо кабачки у пакет та повертаємо у морозилку.

Подрібнені

  • Цукіні подрібніть за допомогою кухонного комбайна або терки.
  • Перекладіть подрібнені кабачки на марлю та відіжміть зайву вологу.
  • Треба обсушити овочі паперовими рушниками.
  • Перекладіть у пакети, видаліть зайве повітря та покладіть у морозилку.

Локшина

  • Зробіть локшину з кабачків за допомогою спіралізатора.
  • Бланшуйте.
  • Треба обсушити цукіні паперовим рушником.
  • Викладіть на деко в один шар та потримайте в морозильній камері до твердої консистенції.
  • Перемістіть заморожену локшину в пакет та поверніть у морозилку.

Раніше ми писали, як правильно заморозити часник. Також розповідали, як заморозити полуницю на зиму, щоб ягода не втратила смак, вітаміни та форму.

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