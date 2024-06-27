Як правильно заморозити кабачки на зиму — важливі правила та поради

Кабачки. Фото: ruralsprout.com

З’їсти весь дачний врожай кабачків за літні місяці майже нереально — дуже гарно родить цей овоч в останні роки. Дізнайтеся, як заморозити цукіні на зиму, щоб мати корисний продукт цілий рік.

Про це написав Wholesome Yum Plus.

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Як заморожувати кабачки

Скибочками. Заморожування нарізаних цукіні ідеально підходить для смаження, супів або запіканок. Однак як гарнір він занадто м’який.

Заморожування нарізаних цукіні ідеально підходить для смаження, супів або запіканок. Однак як гарнір він занадто м’який. Подрібнений. Цей метод не потребує бланшування та може бути заморожений сирим. Однак текстура зміниться більше, тому він найкраще підходить для випічки.

Цей метод не потребує бланшування та може бути заморожений сирим. Однак текстура зміниться більше, тому він найкраще підходить для випічки. Локшина. Можна використовувати як гарнір або класти в запіканки, супи або обсмажувати.

Не рекомендується заморожувати цілі кабачки, адже їх важко бланшувати й вони схильні до кашкоподібного стану. Уникайте використання заморожених кабачків для салатів чи інших сирих страв, тому що їхня текстура вже для цього не підійде.

Фото: wholesomeyum.com

Скибочки

Потрібно нарізати кабачки кружальцями.

Бланшуйте. Спочатку трохи потримайте їх у воді, що кипить, потім негайно перемістіть цукіні в крижану баню (воду з льодом).

Далі треба обсушити цукіні паперовим рушником.

Викладаємо овочі на деко в один шар та заморожуємо скибочки до твердого стану.

Перекладаємо кабачки у пакет та повертаємо у морозилку.

Подрібнені

Цукіні подрібніть за допомогою кухонного комбайна або терки.

Перекладіть подрібнені кабачки на марлю та відіжміть зайву вологу.

Треба обсушити овочі паперовими рушниками.

Перекладіть у пакети, видаліть зайве повітря та покладіть у морозилку.

Локшина

Зробіть локшину з кабачків за допомогою спіралізатора.

Бланшуйте.

Треба обсушити цукіні паперовим рушником.

Викладіть на деко в один шар та потримайте в морозильній камері до твердої консистенції.

Перемістіть заморожену локшину в пакет та поверніть у морозилку.

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