Як правильно заморозити кабачки на зиму — важливі правила та поради

Шматочки, пелюстки та локшина — три способи заморозити кабачки на зиму
27 червня 2024 06:45
Кабачки. Фото: ruralsprout.com
З’їсти весь дачний врожай кабачків за літні місяці майже нереально — дуже гарно родить цей овоч в останні роки. Дізнайтеся, як заморозити цукіні на зиму, щоб мати корисний продукт цілий рік.
Про це написав Wholesome Yum Plus.
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Як заморожувати кабачки
- Скибочками. Заморожування нарізаних цукіні ідеально підходить для смаження, супів або запіканок. Однак як гарнір він занадто м’який.
- Подрібнений. Цей метод не потребує бланшування та може бути заморожений сирим. Однак текстура зміниться більше, тому він найкраще підходить для випічки.
- Локшина. Можна використовувати як гарнір або класти в запіканки, супи або обсмажувати.
Не рекомендується заморожувати цілі кабачки, адже їх важко бланшувати й вони схильні до кашкоподібного стану. Уникайте використання заморожених кабачків для салатів чи інших сирих страв, тому що їхня текстура вже для цього не підійде.
Скибочки
- Потрібно нарізати кабачки кружальцями.
- Бланшуйте. Спочатку трохи потримайте їх у воді, що кипить, потім негайно перемістіть цукіні в крижану баню (воду з льодом).
- Далі треба обсушити цукіні паперовим рушником.
- Викладаємо овочі на деко в один шар та заморожуємо скибочки до твердого стану.
- Перекладаємо кабачки у пакет та повертаємо у морозилку.
Подрібнені
- Цукіні подрібніть за допомогою кухонного комбайна або терки.
- Перекладіть подрібнені кабачки на марлю та відіжміть зайву вологу.
- Треба обсушити овочі паперовими рушниками.
- Перекладіть у пакети, видаліть зайве повітря та покладіть у морозилку.
Локшина
- Зробіть локшину з кабачків за допомогою спіралізатора.
- Бланшуйте.
- Треба обсушити цукіні паперовим рушником.
- Викладіть на деко в один шар та потримайте в морозильній камері до твердої консистенції.
- Перемістіть заморожену локшину в пакет та поверніть у морозилку.
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