Как поливать яблоню и сливу летом в саду — сколько нужно воды и как часто это делать

Человек, поливающий дерево в саду. Фото: Freepik

Каждому растению на огороде и в саду требуется тщательный уход, а одним из самых важных процессов является полив культур, цветов и, в частности, плодовых деревьев. Если вы хотите вырастить самую красивую яблоню и сливу летом, следует понимать, как правильно их поливать.

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Плодовые деревья необходимо поливать не только в летний сезон года, но и в течение всего периода вегетации. Важно поливать саженцы деревьев как раз в первый год после посадки, когда они пытаются прижиться в новом месте в саду.

Опытные садоводы советуют поливать плодовые деревья каждый сезон не менее четырех-пяти раз. Причем, на яблоню, например, придется потратить два-три ведра воды, а вот на сливу получится поменьше — только одно или два ведра. В следующие два-три года можно поливать не так часто, но большим объемом воды.

Человек, поливающий плодовое дерево. Фото: Gardening Know How

Как часто и каким объемом воды нужно поливать яблоню и сливу

Яблоню и сливу садоводы считают настоящими водохлебами, ведь при дефиците влаги они могут сбрасывать завязь. Поэтому их нужно поливать чаще, а увлажнение почвы делать глубже. Так, яблоне, которой до семи лет, необходимо от пяти до шести ведер воды, а вот той, которая взрослее, — до 15. В таком же объеме нуждается и слива.

Многие поливают эти плодовые деревья часто, но очень маленьким объемом воды. Но следует понимать, что делать это нужно большим объемом воды, ведь деревья все равно поглотят столько влаги, сколько им нужно.

Процесс полива яблони в саду. Фото: AgriExpro

Какова норма полива фруктовых деревьев

Эксперты утверждают, что неплодоносящим саженцам требуется от 30 до 50 литров воды или от трех до пяти ведер. Деревья от трех до пяти лет требуют от 50 до 80 литров воды или от пяти до восьми ведер.

Если деревьям семь-десять лет, на их полив следует потратить от 120 до 150 литров воды или от 12 до 15 ведер. А вот те, которые старше 12-15 лет, нужно поливать тремя-пятью ведрами на один квадратный метр ствола.

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