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Справжні водохлисти — як правильно поливати яблуню і сливу влітку в саду

26 червня 2024 04:17
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий
Як поливати яблуню і сливу влітку в саду — скільки треба води і як часто це робити
Людина, яка поливає дерево в саду. Фото: Freepik
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Кожній рослині на городі та в саду потрібен ретельний догляд, а одним з найважливіших процесів є полив культур, квітів і, зокрема, плодових дерев. Якщо ви хочете виростити найкрасивішу яблуню та сливу влітку, варто розуміти, як правильно їх поливати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Плодові дерева необхідно поливати не тільки в літній сезон року, а й впродовж усього періоду вегетації. Важливо поливати саджанці дерев саме у перший рік після посадки, коли вони намагаються прижитися у новому місці в саду.

Досвідчені садівники радять поливати плодові дерева щосезонно не менше чотирьох-п’яти разів. Причому, на яблуню, наприклад, доведеться витратити два-три відра води, а ось на сливу вийде трохи менше — лише одне або два відра. У наступні два-три роки можна поливати не так часто, але більшим об’ємом води.

Мужчина, поливающий плодовое дерево
Чоловік, який поливає плодове дерево. Фото: Gardening Know How

Як часто і яким об’ємом води потрібно поливати яблуню і сливу

Яблуню та сливу садівники вважають справжніми водохлистами, адже при дефіциті вологи вони можуть скидати зав’язь. Тому їх потрібно поливати частіше, а зволоження ґрунту робити глибшим. Так, яблуні, якій до семи років, необхідно від п’яти до шести відер води, а ось тій, яка доросліша, — до 15. Такого самого об’єма потребує і слива.

Багато хто поливає ці плодові дерева часто, але дуже маленьким об’ємом води. Але варто розуміти, що робити це потрібно більшим об’ємом води, адже дерева все одно поглинуть стільки вологи, скільки їм потрібно.

Процесс полива яблони в саду
Процес поливу яблуні в саду. Фото: AgriExpro

Яка норма поливу фруктових дерев

Експерти стверджують, що саджанцям, які не плодоносять, потрібно від 30 до 50 літрів води або від трьох до п’яти відер. Дерева від трьох до п’яти років потребують від 50 до 80 літрів води або від п’яти до восьми відер. 

Якщо деревам сім-десять років, на їхній полив варто витратити від 120 до 150 літрів води або ж від 12 до 15 відер. А ось ті, які старше 12-15 років, потрібно поливати трьома-п’ятьма відрами на один квадратний метр стовбура.

Нагадаємо, ми писали про те, чим необхідно обробляти абрикосове дерево після періоду цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити молоді дерева в саду від гризунів. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити солодкі та великі яблука в саду.

дерева
сад
яблуня
слива

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