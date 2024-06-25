Как спасти грушу в саду от ржавчины — действенные народные методы

Человек, собирающий груши с дерева. Фото: pastureone.com

Если вы увидели, что листья груши покрылись рыжими и желто-оранжевыми пятнами или начали осыпаться преждевременно, значит дерево пострадало от такой грибковой болезни, как ржавчина. Поэтому его срочно следует лечить, чтобы своевременно спасти от гибели.

Новини.LIVE делится эффективными советами для садоводов.

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Ржавчина способна не только испортить урожай дерева, но и погубить его полностью, поэтому с этой проблемой важно сразу бороться. Так как источник заражения дерева ржавчиной — это можжевельник, лечить важно сразу оба растения, то есть, опрыскивать. Но не обязательно пользоваться химическими препаратами.

Груши на ветке плодового дерева. Фото: Pinterest

Народные методы борьбы с ржавчиной на груше

Древесная зола

Чтобы приготовить эффективный настой из древесной золы против ржавчины на плодовом дереве, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один килограмм

Вода — 20 литров

Залейте золу водой и оставьте настояться на двое суток, после чего процедите смесь и обработайте ею грушевое дерево.

Древесная зола и хозяйственное мыло

Чтобы воспользоваться этими народными средствами, вам понадобится:

Древесная зола — три килограмма

Вода — одно ведро

Натертое хозяйственное мыло — половина куска

Растворите древесную золу в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите в течение 30 минут. Затем охладите смесь, процедите ее и добавьте туда мыло, разбавив водой в соотношении один к пяти. Настоем опрыскивайте деревья каждые десять дней.

Много плодов на грушевом дереве. Фото: Pixabay

Сода и хозяйственное мыло

Приготовьте содовую смесь с мылом из таких ингредиентов, как:

Сода — пять-шесть столовых ложек

Вода — десять литров

Натертое хозяйственное мыло — 50 грамм

Залейте соду водой, добавьте туда мыло, тщательно перемешайте до полного растворения и оставьте настояться на 30 минут. Этим настоем опрыскивайте плодовое дерево один раз в неделю, причем, вам достаточно будет сделать это трижды, чтобы избавиться от ржавчины.

Напомним, мы писали о том, какой сорт груши следует посадить на своем участке в саду.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения нужно посадить возле груши в саду для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, где лучше садить грушевое дерево в саду.