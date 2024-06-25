Як врятувати грушу в саду від іржі — дієві народні методи

Людина, яка збирає груші з дерева. Фото: pastureone.com

Якщо ви побачили, що листки груші вкрилися рудими та жовто-помаранчевими плямами або почали осипатися передчасно, це означає, що дерево постраждало від такої грибкової хвороби, як іржа. Тому його терміново потрібно лікувати, щоб своєчасно врятувати від загибелі.

Новини.LIVE ділиться ефективними порадами для садівників.

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Іржа здатна не лише зіпсувати врожай дерева, а й погубити його повністю, тому з цією проблемою важливо одразу боротися. Через те, що джерело зараження дерева іржею — це ялівець, лікувати важливо одразу обидві рослини, тобто обприскувати. Але необов’язково користуватися хімічними препаратами.

Груші на гілці плодового дерева. Фото: Pinterest

Народні методи боротьби з іржею на груші

Деревна зола

Щоб приготувати ефективний настій з деревної золи проти іржі на плодовому дереві, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревна зола — один кілограм

Вода — 20 літрів

Залийте золу водою і залиште настоятися на дві доби, після чого процідіть суміш і обробіть нею грушеве дерево.

Деревна зола та господарське мило

Щоб скористатися цими народними засобами, вам знадобиться:

Деревна зола — три кілограми

Вода — одне відро

Натерте господарське мило — половина шматка

Розчиніть деревну золу у воді, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 30 хвилин. Потім охолодіть суміш, процідіть її і додайте туди мило, розбавивши водою у співвідношенні один до п’яти. Настоєм обприскуйте дерева кожні десять днів.

Багато плодів на грушевому дереві. Фото: Pixabay

Сода і господарське мило

Приготуйте содовий суміш з милом з таких інгредієнтів, як:

Сода — п’ять-шість столових ложек

Вода — десять літрів

Натерте господарське мило — 50 грамів

Залийте соду водою, додайте туди мило, ретельно перемішайте до повного розчинення і залиште настоятися на 30 хвилин. Цим настоєм обприскуйте плодове дерево один раз на тиждень, причому, вам достатньо буде зробити це тричі, щоб позбутися іржі.

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