Як можна захистити рослини на городі та в саду від дощу, граду і вітру

Жінка, яка накриває рослини на городі. Фото: Pinterest

Погода дуже сильно впливає на те, яким у вас буде врожай на городі, адже вона може як допомогти рослинам, так і негативно на них вплинути. Зокрема, на процес вирощування культур дуже впливає злива, град і сильний вітер, тому варто знати, як можна їх захистити від негоди.

Новини.LIVE розповідає, як це можна зробити.

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Встановлення бар’єру

Якщо ви живете там, де постійно сильний вітер, потрібно встановити бар’єр, який захистить рослини. Можете поставити якийсь паркан, сітку, яка захищає від вітру, або густі кущі, які не дадуть йому проникати на город.

Встановлення паркану для захисту городу від вітру. Фото: Pinterest

Правильний вибір рослин і закріплення дерев кілками

Також досвідчені дачники рекомендують обирати рослини, які мають глибоке коріння, низькі крони і вузьке листя, і правильно обрізати дерева. Якщо у вашому саду ростуть молоді дерева, закріпіть їх кілками, але не щільно, щоб вони не зламалися навпіл.

Захист рослин контейнером, сіткою або тентом

Щоб не дати вітру пошкодити рослини, підв’яжіть внутрішні гілки та накрийте рослину якимсь контейнером. Можна також поставити сітку або тент, які захищають рослини від граду і вітру.

Захист рослин від негоди сіткою. Фото: Veggies Grow

Збір врожаю і правильне розміщення рослин

Якщо ви подивилися на прогноз і побачили, що насувається дощ із грозою, зберіть якнайбільше врожаю. Розмістіть рослини, які є більш ніжними, під стійкими.

Досвідчені городники і садівники рекомендують завжди тримати під рукою всі необхідні матеріали, дивитися на те, якою буде погода, і миттєво реагувати на будь-які зміни в ній.

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