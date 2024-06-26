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Ефективний захист городу від негоди — як врятувати урожай від дощу, граду і вітру

26 червня 2024 19:24
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий
Як можна захистити рослини на городі та в саду від дощу, граду і вітру
Жінка, яка накриває рослини на городі. Фото: Pinterest
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Погода дуже сильно впливає на те, яким у вас буде врожай на городі, адже вона може як допомогти рослинам, так і негативно на них вплинути. Зокрема, на процес вирощування культур дуже впливає злива, град і сильний вітер, тому варто знати, як можна їх захистити від негоди.

Новини.LIVE розповідає, як це можна зробити.

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Ефективний захист рослин від дощу, вітру і граду

Встановлення бар’єру

Якщо ви живете там, де постійно сильний вітер, потрібно встановити бар’єр, який захистить рослини. Можете поставити якийсь паркан, сітку, яка захищає від вітру, або густі кущі, які не дадуть йому проникати на город. 

Установка забора для защиты огорода от ветра
Встановлення паркану для захисту городу від вітру. Фото: Pinterest

Правильний вибір рослин і закріплення дерев кілками

Також досвідчені дачники рекомендують обирати рослини, які мають глибоке коріння, низькі крони і вузьке листя, і правильно обрізати дерева. Якщо у вашому саду ростуть молоді дерева, закріпіть їх кілками, але не щільно, щоб вони не зламалися навпіл.

Захист рослин контейнером, сіткою або тентом

Щоб не дати вітру пошкодити рослини, підв’яжіть внутрішні гілки та накрийте рослину якимсь контейнером. Можна також поставити сітку або тент, які захищають рослини від граду і вітру. 

Защита растений от непогоды сеткой
Захист рослин від негоди сіткою. Фото: Veggies Grow

Збір врожаю і правильне розміщення рослин

Якщо ви подивилися на прогноз і побачили, що насувається дощ із грозою, зберіть якнайбільше врожаю. Розмістіть рослини, які є більш ніжними, під стійкими. 

Досвідчені городники і садівники рекомендують завжди тримати під рукою всі необхідні матеріали, дивитися на те, якою буде погода, і миттєво реагувати на будь-які зміни в ній. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому відвар з картоплі такий корисний для рослин на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чому досвідчені городники радять використовувати кавову гущу на городі. 

Також ми повідомляли про те, за допомогою якої прикмети можна збільшити врожай на городі.

негода
рослини
поради
город

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