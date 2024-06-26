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Эффективная защита огорода от непогоды — как спасти урожай от дождя, града и ветра

26 июня 2024 19:24
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Как можно защитить растения на огороде и в саду от дождя, града и ветра
Женщина, которая накрывает растения на огороде. Фото: Pinterest
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Погода очень сильно влияет на то, каким у вас будет урожай на огороде, ведь она может как помочь растениям, так и негативно на них повлиять. В частности, на процесс выращивания культур оказывает большое влияние ливень, град и сильный ветер, поэтому стоит знать, как можно их защитить от непогоды.

Новини.LIVE рассказывает, как это можно сделать.

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Установка барьера

Если вы живете там, где дует сильный ветер, нужно установить барьер, который защитит растения. Можете поставить какой-нибудь забор, сетку, защищающую от ветра, или густые кусты, которые не дадут ему проникать на огород.

Установка забора для защиты огорода от ветра
Установка забора для защиты огорода от ветра. Фото: Pinterest

Правильный выбор растений и закрепление деревьев кольями

Также опытные дачники рекомендуют выбирать растения, имеющие глубокие корни, низкие кроны и узкие листья, и правильно обрезать деревья. Если в вашем саду растут молодые деревья, закрепите их кольями, но не плотно, чтобы они не сломались пополам.

Защита растений контейнером, сеткой или тентом

Чтобы не дать ветру повредить растения, подвяжите внутренние ветки и накройте растение каким-нибудь контейнером. Можно также поставить сетку или тент, защищающий растения от града и ветра.

Защита растений от непогоды сеткой
Защита растений от непогоды сеткой. Фото: Veggies Grow

Сбор урожая и правильное размещение растений

Если вы посмотрели на прогноз и увидели, что надвигается дождь с грозой, соберите как можно больше урожая. Разместите растения, которые более нежные, под устойчивыми.

Опытные огородники и садоводы рекомендуют всегда держать под рукой все необходимые материалы, смотреть на то, какая будет погода, и мгновенно реагировать на любые изменения в ней.

Напомним, мы писали о том, почему отвар с картофеля так полезен для растений на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, почему опытные огородники советуют использовать кофейную гущу на огороде.

Также мы сообщали о том, с помощью какой приметы можно увеличить урожай на огороде.

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