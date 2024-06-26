Як виростити хурму в Україні — як її садити, готувати до зими і який сорт обрати

Людина, яка зриває хурму з дерева. Фото: Pinterest

Хурма — це така рослина, яка потребує особливо дбалого догляду, адже вона звикла рости в зовсім інших кліматичних умовах. Якщо ви хочете мати цю рослину на своїй ділянці, вам варто знати про те, як її садити, як забезпечити для неї хорошу зиму і який сорт вибрати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно садити хурму

Хурма має стрижневе коріння, тому її в жодному випадку не можна викопувати і пересаджувати в інше місце. Щоб посадити цю рослину, за місяць до цього викопайте ями завглибшки 70 сантиметрів і покладіть туди дренаж. Залишок ґрунту змішайте з торфом, піском, компостом або перегноєм.

Встановіть в ямах рівно молоді саджанці хурми і поступово засипайте їх ґрунтом, після чого полийте дерево. Потім замульчуйте землю в посадковому колі сіном, скошеною травою, листям або соломою. Поливайте посаджене дерево щотижня протягом місяця і за бажання додайте один або два рази укорінювач.

Молоді саджанці хурми в саду. Фото: AgroNews.ge

Як допомогти хурмі перезимувати в Україні

Досвідчені садівники рекомендують перші три роки після посадки накривати чимось хурму, адже кора дерева здатна поглинути вологу від дощу та снігу, а в поєднанні з морозом це може згубити рослину.

Окучуйте нижню частину стовбуру, накривайте коробкою або ящиком молоді саджанці дерев, обв’язуйте агроволокном або папером, або ж зробіть повітряно-сухе укриття. Восени можна прищеплювати верхівки молодих пагонів, щоб покращити визрівання. І не забувайте про ретельний вологозарядний полив, щоб підготувати хурму до зими.

Дерево хурми з плодами в саду. Фото: Pinterest

Який сорт хурми обрати для посадки в Україні

Досвідчені садівники радять вибирати сорти, які вміють культивуватися в Україні, особливо, у вашому регіоні. Купувати потрібно сорти, які здатні витримувати морози і самостійно запилюються.

Для центру та півночі підійдуть такі сорти хурми, як:

Мідер

Вебер

Бєлогор’є

Н-120

Йейтс

Жюль

Жукис

Молер

Вандерфул

Для заходу і центру обирайте такі сорти, як:

Женева Ред

Ерлі Голден

Женева Лонг

Прок

Сосновська

Барбарас Блаш

Ерлі Джуел

Для півдня підійдуть такі сорти, як:

Чучупака

Віргінська великоплідна

Джон Вік

Українка

Божий дар

Нікітська бордова

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