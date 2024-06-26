Як виростити хурму в Україні — як її садити, готувати до зими і який сорт обрати

Як можна виростити хурму в Україні — поради досвідчених садівників
Хурма — це така рослина, яка потребує особливо дбалого догляду, адже вона звикла рости в зовсім інших кліматичних умовах. Якщо ви хочете мати цю рослину на своїй ділянці, вам варто знати про те, як її садити, як забезпечити для неї хорошу зиму і який сорт вибрати.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Як правильно садити хурму
Хурма має стрижневе коріння, тому її в жодному випадку не можна викопувати і пересаджувати в інше місце. Щоб посадити цю рослину, за місяць до цього викопайте ями завглибшки 70 сантиметрів і покладіть туди дренаж. Залишок ґрунту змішайте з торфом, піском, компостом або перегноєм.
Встановіть в ямах рівно молоді саджанці хурми і поступово засипайте їх ґрунтом, після чого полийте дерево. Потім замульчуйте землю в посадковому колі сіном, скошеною травою, листям або соломою. Поливайте посаджене дерево щотижня протягом місяця і за бажання додайте один або два рази укорінювач.
Як допомогти хурмі перезимувати в Україні
Досвідчені садівники рекомендують перші три роки після посадки накривати чимось хурму, адже кора дерева здатна поглинути вологу від дощу та снігу, а в поєднанні з морозом це може згубити рослину.
Окучуйте нижню частину стовбуру, накривайте коробкою або ящиком молоді саджанці дерев, обв’язуйте агроволокном або папером, або ж зробіть повітряно-сухе укриття. Восени можна прищеплювати верхівки молодих пагонів, щоб покращити визрівання. І не забувайте про ретельний вологозарядний полив, щоб підготувати хурму до зими.
Який сорт хурми обрати для посадки в Україні
Досвідчені садівники радять вибирати сорти, які вміють культивуватися в Україні, особливо, у вашому регіоні. Купувати потрібно сорти, які здатні витримувати морози і самостійно запилюються.
Для центру та півночі підійдуть такі сорти хурми, як:
- Мідер
- Вебер
- Бєлогор’є
- Н-120
- Йейтс
- Жюль
- Жукис
- Молер
- Вандерфул
Для заходу і центру обирайте такі сорти, як:
- Женева Ред
- Ерлі Голден
- Женева Лонг
- Прок
- Сосновська
- Барбарас Блаш
- Ерлі Джуел
Для півдня підійдуть такі сорти, як:
- Чучупака
- Віргінська великоплідна
- Джон Вік
- Українка
- Божий дар
- Нікітська бордова
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