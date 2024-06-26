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Як можна виростити хурму в Україні — поради досвідчених садівників

26 червня 2024 21:48
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Як виростити хурму в Україні — як її садити, готувати до зими і який сорт обрати
Людина, яка зриває хурму з дерева. Фото: Pinterest
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовий

Хурма — це така рослина, яка потребує особливо дбалого догляду, адже вона звикла рости в зовсім інших кліматичних умовах. Якщо ви хочете мати цю рослину на своїй ділянці, вам варто знати про те, як її садити, як забезпечити для неї хорошу зиму і який сорт вибрати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно садити хурму

Хурма має стрижневе коріння, тому її в жодному випадку не можна викопувати і пересаджувати в інше місце. Щоб посадити цю рослину, за місяць до цього викопайте ями завглибшки 70 сантиметрів і покладіть туди дренаж. Залишок ґрунту змішайте з торфом, піском, компостом або перегноєм. 

Встановіть в ямах рівно молоді саджанці хурми і поступово засипайте їх ґрунтом, після чого полийте дерево. Потім замульчуйте землю в посадковому колі сіном, скошеною травою, листям або соломою. Поливайте посаджене дерево щотижня протягом місяця і за бажання додайте один або два рази укорінювач.

Молодые саженцы хурмы в саду
Молоді саджанці хурми в саду. Фото: AgroNews.ge

Як допомогти хурмі перезимувати в Україні

Досвідчені садівники рекомендують перші три роки після посадки накривати чимось хурму, адже кора дерева здатна поглинути вологу від дощу та снігу, а в поєднанні з морозом це може згубити рослину. 

Окучуйте нижню частину стовбуру, накривайте коробкою або ящиком молоді саджанці дерев, обв’язуйте агроволокном або папером, або ж зробіть повітряно-сухе укриття. Восени можна прищеплювати верхівки молодих пагонів, щоб покращити визрівання. І не забувайте про ретельний вологозарядний полив, щоб підготувати хурму до зими.

Дерево хурмы с плодами в саду
Дерево хурми з плодами в саду. Фото: Pinterest

Який сорт хурми обрати для посадки в Україні

Досвідчені садівники радять вибирати сорти, які вміють культивуватися в Україні, особливо, у вашому регіоні. Купувати потрібно сорти, які здатні витримувати морози і самостійно запилюються. 

Для центру та півночі підійдуть такі сорти хурми, як:

  • Мідер
  • Вебер
  • Бєлогор’є
  • Н-120
  • Йейтс
  • Жюль
  • Жукис
  • Молер
  • Вандерфул

Для заходу і центру обирайте такі сорти, як:

  • Женева Ред
  • Ерлі Голден
  • Женева Лонг
  • Прок
  • Сосновська
  • Барбарас Блаш
  • Ерлі Джуел

Для півдня підійдуть такі сорти, як:

  • Чучупака
  • Віргінська великоплідна
  • Джон Вік
  • Українка
  • Божий дар
  • Нікітська бордова

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити дерево інжиру на своїй ділянці. 

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Також ми повідомляли про те, який сорт персиків вибрати для вирощування в Україні. 

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