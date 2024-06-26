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Как можно вырастить хурму в Украине — советы опытных садоводов

26 июня 2024 21:48
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой
Как вырастить хурму в Украине — как ее сажать, готовить к зиме и какой сорт выбрать
Человек, который срывает хурму с дерева. Фото: Pinterest
d6b4055a-66c9-4f1f-9d81-e1a4fb4cf700 - Валентин Садовой

Хурма — это такое растение, которое нуждается в особо заботливом уходе, ведь оно привыкло расти в совершенно других климатических условиях. Если вы хотите иметь это растение на своем участке, вам следует знать о том, как его сажать, как обеспечить для него хорошую зиму и какой сорт выбрать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Как правильно сажать хурму

Хурма имеет стержневые корни, поэтому ее ни в коем случае нельзя выкапывать и пересаживать в другое место. Чтобы посадить это растение, за месяц до этого выкопайте ямы глубиной 70 сантиметров и положите туда дренаж. Остаток почвы смешайте с торфом, песком, компостом или перегноем.

Установите в ямах ровно молодые саженцы хурмы и постепенно засыпайте их почвой, после чего полейте дерево. Затем замульчивайте землю в посадочном круге сеном, скошенной травой, листьями или соломой. Поливайте посаженное дерево еженедельно в течение месяца и по желанию добавьте один или два раза укоренитель.

Молодые саженцы хурмы в саду
Молодые саженцы хурмы в саду. Фото: AgroNews.ge

Как помочь хурме перезимовать в Украине

Опытные садоводы рекомендуют первые три года после посадки накрывать чем-нибудь хурму, ведь кора дерева способна поглотить влагу от дождя и снега, а в сочетании с морозом это может загубить растение.

Окучивайте нижнюю часть ствола, накрывайте коробкой или ящиком молодые саженцы деревьев, обвязывайте агроволокном или бумагой, или же сделайте воздушно-сухое укрытие. Осенью можно прививать верхушки молодых побегов, чтобы улучшить созревание. И не забывайте о тщательном влагозарядном поливе, чтобы подготовить хурму к зиме.

Дерево хурмы с плодами в саду.
Дерево хурмы с плодами в саду. Фото: Pinterest

Какой сорт хурмы выбрать для посадки в Украине

Опытные садоводы советуют выбирать сорта, умеющие культивироваться в Украине, особенно в вашем регионе. Покупать нужно сорта, которые способны выдерживать морозы и самостоятельно опыляются.

Для центра и севера подойдут такие сорта хурмы, как:

  • Мидер
  • Вебер
  • Белогорье
  • Н-120
  • Ейтс
  • Жюль
  • Жукис
  • Молер
  • Вандерфул

Для запада и центра выбирайте такие сорта, как:

  • Женева Ред
  • Эрли Голден
  • Женева Лонг
  • Прок
  • Сосновская
  • Барбарос Блаш
  • Эрли Джуэл

Для юга подойдут такие сорта, как:

  • Чучупака
  • Виргинская крупноплодная
  • Джон Уик
  • Украинка
  • Божий дар
  • Никитская бордовая

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить дерево инжира на своем участке.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить абрикосы из косточки.

Также мы сообщали, какой сорт персиков выбрать для выращивания в Украине.

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