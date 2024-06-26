Как вырастить хурму в Украине — как ее сажать, готовить к зиме и какой сорт выбрать

Как можно вырастить хурму в Украине — советы опытных садоводов
Хурма — это такое растение, которое нуждается в особо заботливом уходе, ведь оно привыкло расти в совершенно других климатических условиях. Если вы хотите иметь это растение на своем участке, вам следует знать о том, как его сажать, как обеспечить для него хорошую зиму и какой сорт выбрать.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Как правильно сажать хурму
Хурма имеет стержневые корни, поэтому ее ни в коем случае нельзя выкапывать и пересаживать в другое место. Чтобы посадить это растение, за месяц до этого выкопайте ямы глубиной 70 сантиметров и положите туда дренаж. Остаток почвы смешайте с торфом, песком, компостом или перегноем.
Установите в ямах ровно молодые саженцы хурмы и постепенно засыпайте их почвой, после чего полейте дерево. Затем замульчивайте землю в посадочном круге сеном, скошенной травой, листьями или соломой. Поливайте посаженное дерево еженедельно в течение месяца и по желанию добавьте один или два раза укоренитель.
Как помочь хурме перезимовать в Украине
Опытные садоводы рекомендуют первые три года после посадки накрывать чем-нибудь хурму, ведь кора дерева способна поглотить влагу от дождя и снега, а в сочетании с морозом это может загубить растение.
Окучивайте нижнюю часть ствола, накрывайте коробкой или ящиком молодые саженцы деревьев, обвязывайте агроволокном или бумагой, или же сделайте воздушно-сухое укрытие. Осенью можно прививать верхушки молодых побегов, чтобы улучшить созревание. И не забывайте о тщательном влагозарядном поливе, чтобы подготовить хурму к зиме.
Какой сорт хурмы выбрать для посадки в Украине
Опытные садоводы советуют выбирать сорта, умеющие культивироваться в Украине, особенно в вашем регионе. Покупать нужно сорта, которые способны выдерживать морозы и самостоятельно опыляются.
Для центра и севера подойдут такие сорта хурмы, как:
- Мидер
- Вебер
- Белогорье
- Н-120
- Ейтс
- Жюль
- Жукис
- Молер
- Вандерфул
Для запада и центра выбирайте такие сорта, как:
- Женева Ред
- Эрли Голден
- Женева Лонг
- Прок
- Сосновская
- Барбарос Блаш
- Эрли Джуэл
Для юга подойдут такие сорта, как:
- Чучупака
- Виргинская крупноплодная
- Джон Уик
- Украинка
- Божий дар
- Никитская бордовая
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