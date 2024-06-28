Чем подкормить томаты в теплице — бюджетное средство для большого урожая

Помидоры в теплице. Фото: greenhousecatalog.com

Помидоры — культура капризная, без полноценного ухода и правильной подкормки, урожая ждать не приходится. В период цветения и плодоношения томатов растению нужно добавить важнейший элемент.

Если все правильно сделать, плоды будут сладкими и будут наливаться быстрее, рассказала автор канала "Дом и приусадебный участок".

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Калий

Это самый важный элемент, который способствует:

ростовым процессам;

развитию корневой системы;

развитию зеленой массы и завязей;

своевременному созреванию плодов;

противостоянию отрицательному влиянию бактерий и грибков;

устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и их резкому изменению;

насыщению вкусовых качеств плодов (становятся сладкими);

нормализации кислотности почвы.

Перенасытить томаты калием очень тяжело, но если дать больше, будет вредно для самих растений. Поэтому все удобрения, содержащие этот элемент, нужно вносить строго по нормам.

Лучшие калийные удобрения

Древесный пепел. Универсальное натуральное средство, содержащее калий, фосфор и кальций.

Универсальное натуральное средство, содержащее калий, фосфор и кальций. Сульфат калия. Из всех калийных удобрений он лучше подходит для подкормки.

Как вносить пепел

Развести две литровые банки древесной золы на 10 л.

Оставить на 1-2 дня.

Периодически помешивать.

Взять литр раствора из древесной золы на 10 л воды и вылить по 1 литру под куст.

Как вносить сульфат калия

Подкорневая подкормка — 2,5 г на литр воды.

Опрыскивание растения — 2 г на литр воды.

Вода должна быть теплой, но не выше 35 °C.

Рекомендуется взрослым растениям проводить подкормку не менее трех раз с интервалом 15-20 дней.

Ранее мы писали, как правильно заморозить томаты на зиму. Также делились вкусным рецептом закрутки помидоров, состоящий только из двух ингредиентов — помидоров и соли.