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Врожай та смак помідорів приємно здивують, якщо підживити томати цим елементом

28 червня 2024 06:45
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ірина Домоведова
Чим підживити томати в теплиці — бюджетний засіб для великого врожаю
Помідори в теплиці. Фото: greenhousecatalog.com
149fc35f-a4e2-4180-f87d-cc94df73c900 - Ірина Домоведова

Помідори — культура примхлива, без повноцінного догляду та правильного підживлення, врожаю годі й чекати. В період цвітіння й плодоношення томатів рослині потрібно додати важливий елемент.

Якщо все правильно зробити, плоди будуть солодкими та наливатимуться швидше, розповіла авторка каналу "Дім та присадибна ділянка".

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Калій

Це найважливіший елемент, який сприяє:

  • ростовим процесам;
  • розвитку кореневої системи;
  • розвитку зеленої маси та зав'язей;
  • своєчасному дозріванню плодів;
  • протистоянню негативному впливу бактерій та грибків;
  • стійкості до несприятливих погодних умов та їх різкої зміни;
  • насищенню смакових якостей плодів (стають солодкими);
  • нормалізації кислотності ґрунту.

Перенаситити томати калієм дуже важко, але якщо дати більше, то буде шкідливо для самих рослин. Тому всі добрива, які містять цей елемент потрібно вносити строго по нормах.

 

Найкращі калійні добрива

  • Деревний попіл. Універсальний натуральний засіб, який містить калій, фосфор та кальцій.
  • Сульфат калію. З усіх калійних добрив він найкраще підходить для підживлення.

Як вносити попіл

  • Розвести дві літрові банки деревного попелу на 10 л.
  • Залишити на 1-2 доби.
  • Періодично помішувати.
  • Взяти літр розчину з деревного попелу на 10 л води та вилити по 1 літру під кущ.

Як вносити сульфат калію

  • Підкореневе підживлення — 2,5 г на літр води.
  • Обприскування рослини — 2 г на літр води.

Вода має бути теплою, але не вище 35 °C.

Рекомендується дорослим рослинам проводити підживлення не менше як три рази з інтервалом 15-20 днів.

Раніше ми писали, як правильно заморозити томати на зиму. Також ділилися смачним рецептом закрутки помідорів, який складається лише з двох інгредієнтів — помідорів і солі.

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